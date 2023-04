Bez zahraničních posil vstoupí do druholigové sezony kunovické softbalistky. Snails pro nadcházející soutěžní ročník nepočítají se Slovenkou Šarkányovou ani dvojicí rakouských hráček, Inou Kaindlovou a Olivií Bettsteinovou.

Kunovické softbalistky (žluté dresy) zahájily druhou polovinu extraligové sezony domácím dvojzápasem s Joudrs Praha. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Holky jsme pustili na hostování do extraligových Cats Brno, což je nováček soutěže, a také do Arrows Ostrava. Nebylo by správné bránit jim hrát nejvyšší soutěž, když do ní svými dovednostmi patří,“ říká předseda slováckého oddílu Milan Zedník.

Družstvo žen od roku 2020 prošlo výraznou obměnou a do sezony 2023 vstupuje výhradně s vlastními odchovankyněmi.

„Nám se loňským sestupem otevřela o něco jednodušší možnost zapracovávání našich juniorek. Uvidíme, kdy nastane ten pravý čas bojů o navrácení se do nejvyšší soutěže,“ uvedl Zedník.

Vedení Snails Kunovic na okamžitý návrat nemyslí. Generační obměna na Mlatevňi ještě chvíli potrvá, navíc většina mladých hráček bude souběžně nastupovat také v juniorské soutěži.

„I proto bude dospělý ženský tým po loňském sestupu z extraligy v některých víkendech využívat své zálohy z B týmu, který je současně přihlášen do třetí ligy žen,“ říká šéf oddílu a trenér, který při termínové kolizi zápasů druhé a třetí ženské ligy vypomůže stejně jako dlouholetá opora Denisa Húsková či trenérky juniorek.

Jinak družstva organizačně a trenérsky povede Kateřina Suchánková.

„Cílem sezony je probojovat se do play-off,“ říká Zedník.

Letošní ročník odstartuje domácími zápasy 22. a 23. dubna, kdy Kunovská Mlatevňa bude hostit celky Joudrs Praha B a SaBaT Praha B.

Důležitou součástí týmu juniorek a žen je také Emma Šuranská, který si drží místo v reprezentačním výběru U18. „Pro tento celek je letošním vrcholem mistrovství Evropy, které na přelomu července a srpna koná v Praze. Zda se Emma probojuje do užšího výběru pro tento turnaj, se rozhodne až v průběhu jara,“ dodává Zedník.