Softbalistky Kunovic jsou v semifinále playoff

Byla to dřina, ale zvládly to. Softbalistky Snails Kunovice porazily v semifinále playoff extraligy Storms Řepy 2:0 na zápasy a postoupily do semifinále. V repríze loňského finále vyzvou Ledenice.

KROK ZA KROKEM. Heslo softbalistek Kunovic pro letošní playoff je Step by step, tedy krok za krokem. První krůček mají úspěšně za sebou. | Foto: Snails