Oslabené o tři hráčky jdou do nové sezony ve druhé lize softbalistky Kunovic. Slovácký celek přišel o Bachanovou, Cigošovou a Mitáčkovou, které daly před sportovní kariérou přednost studiu na vysoké škole, na výpomoc ze sousedního Slovenska dorazily Czomorová a Lincmaierová.

Snails Kunovice patří mezi největší softballové oddíly v republice. | Foto: Snails Kunovice

„Obě jsou to mladší holky, které mohou hrát i za juniorky. Jsou šikovné, ale ve svých mateřských klubech neměly takové vyžití, tak jsme se s nimi domluvily na spolupráci,“ říká trenérka Kunovic Jana Pořtová.

Zatímco Czomorová dorazila na Mlatevňu z Trnavy, Lincmaierová hrávala za Apollo Bratislava. Z juniorek se do žen posunula Schwarzová, další odchovankyně doplní první družstvo v příštích letech.

„Čekáme na kadetky, které si vychováváme od mala. S nimi nás bude dost,“ věří Pořtová.

Společně s Helenou Zedníkovou jsou suverénně nejzkušenějšími hráčkami na soupisce, většina týmu ještě neměla dvacet let.

Softbalistky Kunovic si druhou ligu žen vyzkoušely v minulém roce a po rozsáhlé obměně kádru si vedly poměrně slušně.

„Nebylo to vůbec špatné,“ souhlasí trenérka. „S holky jsme si řekly, že si trošku odpočineme. Většina děvčat, co tady hostovala a hrála extraligu, u nás skončila a jejich místo zaujaly juniorky. Cílem bylo odehrát dobrou sezonu a dostat se do play-off, což se podařilo. Náš tým tak odehrál spoustu kvalitních zápasů a sbíral cenné zkušenosti,“ přidává.

Letošní plán je stejný. „Chceme odehrát dobré zápasy a mít šanci bojovat o extraligu v dalších letech. Cílem tedy není postup do nejvyšší soutěže, což prvenství v soutěži zaručuje, ale udržet si dobrou pozici pro další roky, kdy do týmu věkově doskočí silná generace našich odchovankyň. O první místo a právo výběru se chceme ale jistě porvat už letos,“ prohlásila Pořtová.

„Nebudeme se však hroutit z toho, když to nevyjde,“ dodala s úsměvem.

Snails vstoupí do sezony na konci dubna venkovním dvojzápasem s Mostem a pražským SaBaT B.

Doma na Mlatevni se poprvé představí o víkendu 4. a 5. května, kdy vyzvou béčko pražského Tempa a Ledenic.