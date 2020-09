Softbalistky Snails Kunovice se i ve své desáté sezoně v extralize probojovaly do playoff. Tentokrát ale jejich účinkování ve vyřazovacích bojích trvalo jen chvíli, protože ve čtvrtfinále ve dvou zápasech podlehly favorizovaným Ledenicím.

Softbalistkám Kunovic skončila sezona | Foto: archiv klubu

„Opět se opakovalo to, co celou sezonu. Se silným protivníkem jsme odehráli dva vyrovnané zápasy, v rozhodujících chvílích ale rozhodla zkušenost soupeře. Ten má v týmu několik reprezentantek a sedm hráček starších než naše nejstarší hráčka Eliška Mlýnková,“ poznamenal kunovický trenér Pavel Křivák, který našel ještě jednu možnou příčinu nezdaru. „Z deseti pokusů jsme osmkrát postoupili do semifinále. Stopku ve čtvrtfinále jsme poprvé dostali v pátém roce a teď v desátém. Asi pro nás budou ty páté roky nějaké zakleté,“ pousmál se.