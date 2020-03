„Situace je samozřejmě pro všechny nepříjemná a nedá se vlastně nic jiného dělat, než trpělivě čekat na vývoj. Softball a možnost trénování nám všem samozřejmě schází, ale dnes jsou důležitější věci, takže vydržíme,“ říká opora Snails Kunovice Denisa Húsková.

Situace v softballe je jiná než v jiných sportech. Česká ženská extraliga totiž startuje na jaře a pokračuje na podzim. První letošní zápasy tak byly naplánovány až na 25. dubna.

„To pravděpodobně ještě neklapne, ale věřím, že v nějaké podobě sezona proběhne,“ doufá čtyřiadvacetiletá Húsková. „Soutěže se zatím neruší, ale vedení svazu připravuje nějaké varianty. Například, že by sezona začala až od první června nebo dokonce od prvního srpna,“ přidává.

Kunovická softbalistka se stejně jako zbytek týmu více bojí uzavření hranic, protože některé její spoluhráčky žijí na Slovensku nebo v Rakousku. „Bez nich bychom byly slabší,“ ví dobře.

S kamarádkami z týmu i trenérem Křivákem je i v současné době v kontaktu. „Komunikační kanály fungují bez problémů,“ usmívá se sympatická bruneta.

Nic nedělání by mě nebavilo

I když je kunovické hřiště po zimní přestávce připravené, softbalistky jej momentálně kvůli vládním opatřením využívat nemohou. Húsková se tak snaží udržet v kondici běháním a posilováním v domácím prostředí.

„Nic nedělání by mě nebavilo,“ culí se. Softball je ale specifický sport, takže bývalá reprezentantka toho sama moc nenatrénuje. „Ale trenéři už něco připravují, protože to vypadá, že se na hřiště hned tak nedostaneme,“ říká.

Rodačka ze Sadů, která nyní bydlí v centru Uherského Hradiště, si tak nyní užívá spoustu volného času. „Nejčastěji chodím na procházky se svým psem. A tak, jak mě nikdy nebavilo vařit, nyní jsem v kuchyni celé odpoledne a něco připravuji,“ přiznává.

Do práce, za kterou dojíždí do sousedních Bílovic, ale dojíždí každý den, „Situace mě nijak zásadně nepostihla,“ tvrdí. „Všichni máme na obličeji roušky a při příchodu do zaměstnáním nám měří teplotu,“ doplňuje softbalistky, která rovněž patří mezi ženy, která pomáhala šít roušky. „Při home office jsem se se svou mamkou pustila do šití pro firmu kde pracuji,“ hlásí.