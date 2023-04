V loňském ročníku si coby nováček extraligový nováček vyzkoušeli, jaké je to hrát nejlepší soutěž v Evropě. Po odstoupení pražského Radotína těsně před startem sezony kunovickým softbalistům navíc odpadly starosti spojené se sestupem, na záchranu myslí hráči Snails i letos.

Kunovické softbalisty čeká další extraligová sezona. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Sezona 2023 bude velmi vyrovnaná a opravdu každý zápas bude rozhodovat o tom, kdo bude hrát o medaile a kdo zůstane v nevyzpytatelných bojích o sestup do druhé ligy,“ říká vedoucí mužstva ze Slovácka Ondřej Blaha.

Českou nejvyšší soutěž hraje devět celků. Nejhorší dva týmy po základní části čeká série play-out o sestup. „Těmto bojům bychom se ale chtěli zcela vyhnout, případně být ti šťastnější v play-out sérii,“ prohlásil Blaha.

„Loni poslední Tempo Praha se v zimní pauze posílilo o zahraničního nadhazovače, proto očekáváme velmi vypjaté souboje i ve spodní části tabulky,” přidává.

Také vedení Kunovic dobře ví, že se stejně jako v minulém ročníku bez kvalitního nadhazovače neobejdou. Loni si Snails poprvé vyzkoušeli spolupráci se zahraničním borcem. Kazuki Ishizaki byl historicky první japonský hráč v Česku, pro nadcházející ročník s ním ale Moravané nepočítají, porozhlížejí se jinde v zahraničí.

„Nakonec může dojít i k další premiéře v Česku,“ připouští s úsměvem Blaha.

Spoléhat na Mlatevňi ale chtějí hlavně na domácí mladíky, vlastní odchovance. Řada z nich patří do reprezentačních výběrů.

V kategorii mužů do osmnácti let jsou stabilní členy Matyáš Zelinka, David Jelínek a David Vícha.

„Věříme, že všechny tři letos čeká mistrovství Evropy U18, které se odehraje v Sezimově Ústí začátkem července. Snad se klukům také podaří proklouznout do finálního výběru pro přípravu na mistrovství světa v Mexiko na turnajích v USA. Jejich potenciální nominace nás sice oslabí v letních extraligových zápasech a o vypjatý podzim tak nebude u všech týmů nouze, ale i tak jim to všem moc přejeme,” uvedl Blaha.

Součástí českého mužstva do třiadvaceti let jsou Ondřej Hanáček a Matyáš Kolůch. Vrcholným turnajem pro tuto kategorii je mistrovství světa hrané od 15. dubna v Argentině. „Naši kluci se do nabité základní sestavy neprobojovali a jsou mezi náhradníky,“ hlásí Blaha. V květnu je čeká turnaj v Holandsku.

Dlouholetým reprezentantem je také Peter Fecko. Slovenský softbalista hraje za Snails od roku 2009.

Kunovicím začíná letošní sezona domácím zápasem proti Břeclavi, která loni slavila mistrovský titul. Moravské derby se hraje v sobotu 29. dubna. V pondělí 1. května dorazí na kunovskou Mlatevňu Žraloci z Ledenic.

Soupiska týmu Snails Kunovice: Michal Kolůch, Matyáš Kolůch, Ondřej Hanáček, David Vícha, Filip Vícha, David Jelínek, Mytáš Zelinka, Štěpán Halámek , Ondřej Blaha, Tomáš Kotulan, Peter Fecko, Kamil Polehňa, Jiří Vyoral, Michal Kotásek.