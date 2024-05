Rozjetým softbalistům Kunovic zápas hraný v pátek večer pod umělým osvětlením vyšel skvěle. Snails před vlastním publikem zdolali Pasos Pardubice 5:0 a upevnili si vedoucí pozici v čele druholigové tabulky.

Softbalisté Kunovic přehráli Pardubice 5:0 | Video: Libor Kopl

„Chceme hrát nahoře. S naším týmem musíme vyhrávat, což se nám daří,“ těší elitního nadhazovače Matyáše Zelinku.

Na Mlatevňi vládne po skvělém rozjezdu pohoda, kterou muži Snails demonstrovali i v souboji s posledním vítězem druhé ligy.

„Čekali jsme, že úroveň soutěže bude o něco vyšší, ale v zápasech se projevuje extraligová zkušenost,“ míní hrající vedoucí kunovického týmu Ondřej Blaha.

2. softballová liga mužů:

SNAILS KUNOVICE – PASOS PARDUBICE 5:0

Slovácký celek jedinou porážku zaznamenal v Ledenicích, ostatní zápasy ale zvládl nad očekávaní dobře a s náskokem drží vedoucí pozici.

„Už jsme si vyzkoušeli hrát se všemi soupeři. Víme, jaká je úroveň druhé ligy. Hlavní je, že se nám daří v útoku, dáváme nejvíc bodů ze všech týmů,“ připomíná Blaha.

Byl to právě on, kdo ve třetí směně zajistil domácímu týmu první bod a nasměroval Moravany za dalším triumfem.

„Chvíli nám sice trvalo, než jsme si zvykli na soupeřova nadhazovače, ale pak se nám dařilo odpalovat a bodovat,“ pochvaloval si Blaha.

Slováckému celku k výhře pomohl i Michal Kolůch, v letošní sezoně nastoupil vůbec poprvé.

Proti obhájci trofeje však zářil hlavně nadhazovač Matyáš Zelinka. Český reprezentant ve druhé lize exceluje. Svoji výkonnost potvrdil také proti Východočechům, kterým nepovolil ani bod.

„Pálkaři to proti němu mají těžké a my díky němu máme v obraně větší pohodu,“ usmívá se Blaha.

„Dneska mi to docela sedělo, házelo se mi skvěle,“ přidal Zelinka. „Tady na Mlatevňi je to super, baví mě to. Miluji zdejší lidi, fanoušky, kteří nás ženou dopředu. Vždycky si před nimi rád zaházím,“ tvrdí.

Po dvou směnách to sice bylo nerozhodně 0:0, pak se ale do toho domácí pálkaři dostali a zbytek zápasu měli ve své moci.

„V týmu všechno fungovalo. Pálka byla dobrá, mně se dařilo na nadhozu. Zápas neměl kam uhnout,“ ví dobře Zelinka.

Páteční večerní duel byl specifický v tom, že se hrál pod umělým osvětlením, což není ve druhé lize běžné.

„Není to žádná rarita, protože většina extraligových týmů osvětlení má, ale moc často se pod ním nehrává. Hlavně proto jsme na tento zápas těšili, abychom si to alespoň jednou za sezonu užili,“ říká Blaha.

Také fanoušci si sváteční atmosféru náramně užili. Do areálu dorazily desítky příznivců, v hledišti byl třeba i krajský radní Jiří Jaroš.

„Pro mě jako nadhazovače je to někdy těžké, protože občas luštím signály od catchera. Někdy to nedokážu přečíst, ale softball pod světly vypadá mnohem lépe,“ říká Zelinka.

Odveta se hraje na Mlatevňi v sobotu dopoledne. Zápas bude mít speciální nádech. Hrající domácí vedoucí mužstva Ondřej Blaha se totiž za týden žení, na sobotu naplánoval rozlučku se svobodou, netradiční svícu. Pro spoluhráče i fanoušky přichystal občerstvení, pivo dostane každý.

„Protože se ne všichni dostanou na svatbu, chtěl jsem něco udělat i pro lidi,“ vysvětluje Blaha.