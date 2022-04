„Chtěl bych dovést tým k co nejvíce výhrám, více poznat Českou republiku a navštívit i další země Evropy,“ přiznává Ishizaki.

POSILA SNAILS KUNOVICE

Jméno: Kazuki Ishizaki

Věk: 27 let

Úspěchy: vicemistr Japonské ligy 2019, státní šampion na Novém Zélandu 2019/2020

Domácí klub: DAIWA ACT, Japonsko

Instagram: https:// instagram.com/ kazukishizaki

Japonského softbalistu Evropa lákala. Kromě rodného Japonska, kde se v roce 2019 vicemistrem tamní ligy 2019, působil ještě na Novém Zélandu 2019/2020, nyní se poprvé představí v Evropě.

„Chtěl jsem poznávat kultury ostatních zemí a přitom hrát softball, což je podle mě jeden z nejlepších sportů. Tyto zkušenosti mi tak obohacují i můj život. Začal jsem se více zajímat o Evropu a speciálně i o Českou republiku, protože jsem zde byl v roce 2019 na mistrovství světa v softballe,“ říká Ishizaki.

Vedoucí mužského kunovického týmu Ondřej Blaha si od zahraniční akvizice hodně slibuje.

Snails totiž vstupuji do nové sezony s nejmladších kádrem. Tým je postavený na svých úspěšných odchovancích v kategoriích do šestnácti a dvaceti let. Talentovaní nadhazovači se teď mohou učit od zkušeného Japonce.

„Snažili jsme se jim najít nějakého zkušenějšího parťáka, který by nás nejen posílil, ale byl klukům mentorem a posunul je o další úroveň výš. Cílili jsme na nadhazovače s rychlostí nad 120km/hod, který by zároveň mohl zůstat po celou sezonu v Česku. Většina nejlepších hráčů z Nového Zélandu, Austrálie a latinské Ameriky na léto odlétá do USA na turnaj ISC, což je obdoba fotbalové Ligy mistrů, takže jsme finální výběr zúžili na zájemce z Botswany a Japonska – země vicemistrů světa. Volba nakonec padla na japonského hráče, který bude vůbec prvním japonským hráčem v historii české extraligy,“ prohlásil Blaha.

I když trenéři a funkcionáři Snails měli obavy z jazykové bariéry, nová posila se na Slovácku rychle adaptovala.

„Kazuki umí i anglicky a aktuálně u nás probíhá vzájemná výměna japonských a českých slovíček. Přesto bychom mu chtěli v rámci okresu najít i někoho dalšího, s kým by si mohl občas promluvit i jeho rodnou řečí. Přes velikonoční svátky se zvládl aklimatizovat, nejen na koštu vína v Boršicích, takže ho nejspíš v nejbližší době začnete více potkávat v Kunovicích a Uherském Hradišti,” dodal s úsměvem Blaha.