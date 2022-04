„Vyrostla nám generace hráčů ve věku patnáct až sedmnáct let, kteří odmalička v dresu Snails bojují o medaile, jsou členy mládežnických reprezentací a sbírají úspěchy i na mistrovství Evropy, takže kdybychom mužskou extraligu nepřihlásili, vůči své konkurenci by kluci tratili,“ míní vedoucí mužstva Ondřej Blaha.

Rozhodování ale nebylo jednoduché, hlavní slovo měli hráči. „Dobře víme, že skok mezi druhou ligou a extraligou je poměrně velký. Starší kluci neměli zapotřebí do toho takto úplně šlapat. Záleželo hlavně na mladých, zda sportu chtějí obětovat tolik volného času. Nakonec jsou rádi, že mohou hrát nejlepší ligu v Evropě,“ prohlásil Blaha.

Soupiska mužů Snails Kunovice

Hráči: Kolůch Michal, Kolůch Matyáš, Hanáček Ondřej, Vícha David, Ohera Václav, Nemrava Ondřej, Joura Šimon, Jelínek David, Kalný Vojtěch, Zelinka Matyáš, Fecko Peter, Vyoral Jiří, Kotulan Tomáš, Blaha Ondřej, Kotásek Michal, Polehňa Kamil, Halámek Štěpán, Vícha Filip.

A právě domácí mladíci a nadaní odchovanci tvoří podstatnou část kádru.

Kunovický tým je složený z úspěšné generace kadetů (U16) a juniorů U20 (extraligové zlato 2020 a bronz v 2021), které doplňuje pár borců, jenž si v nejvyšší soutěži zahráli v letech 2008 až 2013.

Zkušenosti spoluhráčům bude předávat hlavně Michal Kolůch, který se na Mlatevňu vrací po dlouhém působení v pražském Tempu.

„Michal je velká osobnost, obrovská posila. Minimálně třikrát vyhrál mistrovství Evropy, zúčastnil se mistrovství světa, byl na spoustě turnajů, objezdil v podstatě celý svět. A byť žije v Praze, jeho rodiče bydlí padesát metrů od našeho stadionu. Kromě návratu na domácí zmodernizovaný areál ho zlákala i možnost zahrát si v jednom týmu s mladším bratrem Matyášem,“ říká Blaha.

V mužské extralize tak bude k vidění další bratrské duo. Kunovice mají na soupisce dokonce dvě sourozenecké dvojice. Kromě Kolůchových i Davida a Filipa Víchovi.

Vedení klubu nyní jedná o příchodu zahraničního nadhazovače. „Ti jsou v našem sportu dominantními hráči a naše nadhazovačská skupinka v čele s Matyášem Zelinkou je mladá, proto do ní hledáme jak posilu do zápasů, tak hlavně mentora a vzor, který by je posunul na další level,“ vysvětluje Blaha.

Jelikož námluvy se dvěma českými kandidáty nevyšly, poohlíží se činovníci ze Slovácka mimo evropský kontinent. „Ještě to nemůžeme oficiálně potvrdit, ale je to na velmi dobré cestě,“ tvrdí Blaha.

Ten bude kromě hraní vykonávat i funkci vedoucího mužstva a navíc bude také jeden ze čtyř trenérů Snails!

„Už na na konci druholigové sezony jsme si vyzkoušeli tento docela netradiční model, ale jelikož nám fungoval, budeme ho chtít praktikovat dál,“ říká.

Kromě Blahy jsou součástí početného trenérského štábu také Přemysl a Alice Víchovi, Tomáš Kotulan a Michal Kolůch. „Mně úplně nevyhovuje, když musím koučovat a hrát zároveň, nechci kombinovat obě funkce dohromady, takže se o koučování při zápasech podělíme,“ vysvětluje Blaha.

Extraligový nováček se na sezonu poctivě připravoval. V zimě trénoval třikrát týdně v hale s pálkařskými tunely a stejný režim praktikuje i s přechodem na venkovní hřiště.

„Žádná speciální příprava na extraligu nebyla. Tým funguje dlouhodobě bez rozdílu, zda hraje třetí, druhou ligu nebo extraligu,“ upozorňuje Blaha.

Hráči Snails zvládli v dlouhé pauze tři víkendová soustředění v hale, plánovaný jarní kemp v Chorvatsku díky příznivým klimatickým podmínkám nahradil pobyt v domácím areálu.

Několik hráčů je členem střediska talentované mládeže (STM), takže mají soustředění i nesoftballové tréninky či regeneraci navíc.

Kvůli takto mladému kádru musí kunovičtí činovníci u hráčů hlídat i zatížení reprezentačními srazy a sledovat výsledky a absence ve škole. „Stále jsme amatérský sport, takže úspěch ve škole má svoji prioritu,” poznamenal Blaha.

Podle něj jsou favority české nejvyšší soutěže týmy z Břeclavi a Chomutova, které jsou dlouhodobě silné v útoku a letos budou mít navíc i nejsilnější nadhazovačské dvojice ze všech mužstev. „Černým koněm jsou pro mě Žraloci z Ledenic, vítězové extraligy z minulého roku,“ říká.

Základní část je krátká, takže největší boj čeká o šesté místo, které bude oddělovat celky hrající o titul od družstev bojujících o udržení v extralize. „Proto bude každý zápas v základní části velmi důležitý,” vnímá.

Kunovičtí softbalisté se díky návratu do extraligy možná dostanou i do televize. Česká softballová asociace totiž usiluje o přenos z Mlatevni. „Takže je ve hře i zvýšená mediální pozornost o náš tým, klub i město Kunovice,“ těší Blahu.

Borci ze Slovácka odstartují nový ročník domácími zápasy 23. a 24. dubna, kdy před vlastním publikem přivítají obhájce trofeje, Žraloky z Ledenic a tým Tunnellers z pražského Radotína.