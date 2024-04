„Chceme hrát nahoře. O postupu mluvit nechce. Až v polovině sezony si to vyhodnotíme a třeba přehodnotíme naše cíle,“ říká místopředseda slováckého klubu a hrající vedoucí mužstva mužů Ondřej Blaha.

Problém je, že Kunovicím narušila předsezonní plány zásadní změna formátu druhé ligy mužů. Odpadlo play-off, hrát se bude pouze základní část s více vzájemnými zápasy, které určí konečné pořadí.

„Je to pro nás komplikace, ale zkusíme to nějak vybalancovat,“ říká Blaha. „Chtěli jsme vyjít vstříc reprezentantům a umožnit jim více startů za extraligové týmy s tím, že bychom si je stáhli zpět na zápasy play-off. Jenže tato strategie vzala s novým systémem za své,“ ví dobře.

„První zápas je tím pádem stejně důležitý jako ten poslední, proto se budeme snažit hledat vhodný balanc mezi rozvojem hráčů v extralize či v zahraničí a týmovými cíli. Mezi nimi je i zapojení alespoň třech kadetů, pro které je úroveň druhé ligy ideálním krokem do dospělých kategorií,” míní.

