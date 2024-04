Patří k největším a nejúspěšnějším sportovním oddílům v okrese i v celém Zlínském kraji. Kunovický softballový klub se může pochlubit početnou členskou základnou i spoustou družstev. Vedení Snails v letošním roce do soutěží přihlásilo neuvěřitelných devatenáct týmů, což je historicky nejvíce. Premiérově vznikly dvě šnečí družstva kadetek a kadetů U16.

Snails Kunovice patří mezi největší softballové oddíly v republice. | Foto: Snails Kunovice

„V kategorii do 16 let se u obou pohlaví vracíme do Superlig a zároveň jsme letos díky nárůstu počtu hráčů, poprvé přihlášeni s druhými týmy do Ligy kadetů, respektive Ligy kadetek. Tyto soutěže jsou otevřenými, hrají se turnajovým systémem a jsou postaveny jako rozvojové. Všem tak dáváme příležitost dostatečného vyžití. V superligách je to již více o výkonu, tlaku na plnohodnotný sportovní přístup hráčů a výsledek. Věřím, že strukturu oddílu máme dnes připravenou na takové úrovni, že budeme superligy U16

schopni hrát dlouhodobě. Zároveň je zde položen dobrý základ pro budoucí doplňování dospělých týmů,” myslí si předseda klubu Snails Kunovice Milan Zedník.

Slovácký oddíl i letos čeká nesmírně nabitá sezona a Kunovská Mlatevňa

bude až do konce října vytížená na maximum.

„Mezi významnější akce z hlediska pořadatelství bude červnový Open

Pohár ČSA v kategorii žáků do 13 let a začátkem října pak na mistrovství ČR Rookieballu U9. Na obou turnajích očekáváme účast velkého počtu týmů. K vidění bude kvalitní softball této mládežnické úrovně,“ říká Zedník.

Skvělou zprávou je zařazení softballu na program Olympiády dětí a mládeže, kam se tento sport vrací po dlouhých devatenácti letech.

Vrcholnou akci pořádá posledním červnovém týdnu Jihočeský kraj.

Softballový turnaj bude hostit Sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou. „Turnaj je určen pro dívky do patnácti let. Náš tým bude na olympiádě zástupcem Zlínského kraje,“ chlubí se Zedník.

Tím ale dobré zprávy nekončí.

Softball byl v loňském roce 2023 zařazen také zpět do rodiny olympijských sportů a na program LOH 2028 v americkém Los Angeles.

„Je to potvrzení skutečnosti, že softball je globálním sportem a má velkou hodnotu,“ prohlásil Zedník.

Mezinárodní úspěchy českého softballu pak byly rozhodujícím faktorem pro zařazení softballu mezi TOP 30 sportů v České republice, neboť rok 2023 se ČR umístila v obou světových žebříčcích v TOP 10 zemích na světě (muži 5. místo, ženy 9. místo).

„Skutečnost, že je softball mezi TOP 30 sporty v ČR nám přináší vědomí smysluplnosti našeho úsilí a chuť do další práce. Pracujeme na rozvoji oddílu ve všech směrech. Byť budeme vždy amatérským klubem, snažíme se interně systematizovat a zdokonalovat sportovní přípravu hráčů, vzdělávat trenéry, zapojovat do všech činností mládež, poskytovat jim příležitosti v rámci programů STM (Sportovně talentovaná mládež) a reprezentace. Dlouhodobým cílem je jistě stabilní místo v obou dospělých extraligách. Věříme, že prioritizace nám přinese stabilitu a prostor pro plnění tohoto cíle,“ říká Zedník.

Mírným zklamáním pro členy Snails byl loňský sestup z extraligy mužů.

„Série o udržení byla nesmírně vyrovnaná. Naši muži padli v sedmém rozhodujícím zápase na hřišti soupeře. Věděli jsme, že pro udržení budeme potřebovat, aby se vše ideálně sešlo, a to bohužel o vlásek uniklo.

Kluci však během dvou odehraných sezon v extralize neskutečně sportovně vyrostli a získané zkušenosti zužitkují při návratu. Úkolem je tak jednoznačně pokračující výchova juniorů s postupným zapojením v dospělých soutěžích. V podobné situaci jsme na tom také v ženské linii, kde pro stabilní účast v extralize žen v tuto chvíli nemáme potřebnou členskou základnu s kombinací zkušeností a dravého mládí,“ dodává Zedník.

V roce 2022 se v rekonstruovaném Kunovickém areálu uskutečnilo mistrovství Evropy žen do 22 let, kterého se zúčastnilo celkem sedmnáct reprezentací. „Mlatevňa tak prošla velmi ostrou zkouškou a víme, že je na akce podobného typu připravena. Ověřili jsme si, že je zvládneme také pořadatelsky. Podařilo se zapojit velké množství dobrovolníků a pro všechny byl celý týden softballovým svátkem,“ pronesl Zedník.

Snails Kunovice se opět stanou středobodem evropského softballu,

tentokrát mužského, v týdnu od 30. června do 5. července 2025, kdy se na Slovácku uskuteční mistrovství Evropy mužů do 23 let.

„Oproti ženám lze v této kategorii očekávat nižší počet šesti až osmi reprezentačních výběrů. Proto se celý turnaj zvládne odehrát jen na jednom hřišti, při použití osvětlení. Bude o něco jednodušší logistika, nicméně ani tak nebudeme chtít žádnou z oblastí podcenit a přípravy budou muset začít již na konci léta 2024,“ ví dobře Zedník.

Snails však plánuje v dlouhodobějším horizontu a již teď jedná o spolupořadatelství ME mužů U16 a U18 v roce 2026, o které se jako hlavní organizátor uchází Locos Břeclav.

„V případě, že jim bude pořadatelství přiděleno, jsme domluveni, že Břeclavi pomůžeme. ME U16 a U18 se pořádají a hrají vždy souběžně a kapacitně by nešlo vše odehrát pouze v jejich areálu. Náš areál by byl pomocným zejména pro zápasy v základní části,“ zakončuje šéf Snails.