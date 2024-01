K tomu má členka klubu ze Zlína pořád daleko, na splněné svého největšího snu ale neustále pracuje.

Jejím současným hlavním cílem je probojovat se do All England Clubu a na Rolland Garros coby juniorka. I na mládežnický Grand Slam ale vede pořádně dlouhá cesta. „Udělám pro to maximum,“ slibuje.

Spolehnout se může na rodiče i další členy rodiny. Všichni šikovné tenistce fandí, těší se z jejích prvních velkých úspěchů.

Obdivovatelka hvězdného Švýcara Federera na začátku roku prožívá skvělé období. Žákyně sportovní třídy Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě nedávno uspěla na mezinárodním turnaji Tennis Europe hráček do 14 let v norském Oslu.

Ve finále porazila Švédku Nicole Saidizand 6:1 a 6:4 a získala cennou trofej.

„Jde o největší úspěch dosavadní kariéry,“ přiznává. Vysoko staví také triumf v Mariánských Lázních a v Přerově, kde uspěla na turnaji kategorie A.

„Toto ale byla mezinárodní akce,“ upozorňuje.

Tenistka Šmídová ovládla mezinárodní turnaj v Norsku, úspěchu sbírá i v Česku

Na severu Evropy navíc společně s parťačkou Natálií Havelkovou ovládla i čtyřhru, když francouzsko - britskou dvojici Bouchelahhem - Morrison přehrály jasně 6:2 a 6:1.

Za odměnu si vychutnala oblíbený tatarský biftek, k tomu měla dětské šampaňské. Po menší oslavě se však brzy vrátila na kurty, k oblíbené činnosti.

Úžasnou výkonnost potvrdila i po návratu do Česka. Na dalším mezinárodním turnaji konaném v Břeclavi zvítězila s Barborou Fialovou v deblu a připsala si čtvrtý triumf ve čtyřhře za sebou.

V jednotlivcích obsadila talentovaná tenistka ze Slovácka třetí místo.

Před sebou má mezinárodní turnaje v Holandsku na sousedním Slovensku. I když trénuje především na antuce, daří se jí především na betonu.

Šmídová se tenisu věnuje od šesti let. Začala v rodném Uherském Brodě. Na kurty ji přivedli rodiče. „Chtěli mě dát na nějaký sport. Na internetu objevili náborovou akci, a tak mě přivedli,“ líčí.

Broďané zkouší bývalého kapitána Zlína, přehráli Nové Mesto nad Váhom

Kromě tenisu žádný jiný sport nedělala. Neměla potřebu. Míčová hra ji okamžitě chytla, s raketou jí to navíc okamžitě šlo.

Postupně se zlepšovala, v osmi letech se přesunula do Zlína, kde se pod vedením kouče Jiřího Svobody dál zdokonaluje. S kondicí jí zase pomáhá Tomáš Smolík.

„Trénuji každý den dvě hodiny, dvakrát týdně dokonce dvoufázově. Nejsem jenom na kurtu, ale i v posilovně,“ hlásí.

Jednou týdně jezdí do Prostějova, kde bude hostovat. V dlouhodobě nejlepším českém klubu posílí družstvo starších žákyň. O její progres se starají Tomáš Kajlík, Jaroslav Soukup a Ondřej Soukup.

Tenistka Karolína Šmídová sbírá úspěchy doma i v zahraničí.Zdroj: se svolením Tomáše Šmída

Skloubit tréninky se studijními povinnostmi není vůbec jednoduché. I proto je Šmídová ráda, že jí na základní škole vycházející vstříc a absence jí tolerují.

„Pan ředitel Moštěk i třídní učitelka jsou hrozně fajn a moc mi pomáhají. Jsem ráda, že i díky nim si mohu plnit své sny. Samozřejmě nic nešidím, všechno zvládám,“ říká.

K tomu stíhá i sledovat největší světové turnaje. Výsledky hledá na internetu, jinak ze zápasů moc nemá. I tak ale naděje ze Slovácka zaregistrovala úspěch Lindy Noskové na právě probíhajícím Australian Open, když vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska

„Podle mě to bude zlom v její kariéře. Snad se i mě jednou něco podobného podaří,“ přeje si.

V tu chvíli se dětský sen stane realitou. A o to v příběhu Karolíny Šmídové jde. Nezbývá než držet sympatické dívce palce.