Lepší dárek k sedmdesátým narozeninám si nemohl ani dát. Legendární staroměstský jezdec Karel Kalina na domácím Slováckém okruhu přesně v den svého významného jubilea ovládl kategorii do 250 cm³ a připsal si další triumf bohaté kariéry.

O víkendu se jel ve Starém Městě největší motocyklový závod ve Zlínském kraji Slovácký okruh 2024 s podtitulem O cenu Milana Šobáně staršího. | Foto: Aleš Korvas

„Byly to ale nervy. Nemohli jsme nastartovat motorku, takže jsem musel odjet do depa mechaniků, kde se nám to nakonec podařilo zpojízdnit. Ostatní jezdci už ale byli v zahřívacím kole, takže jsem startoval z posledního místa,“ popisoval dramatickou situaci veterán, který ve své kategorii nakonec porazil všechny soupeře a zaslouženě stanul na nejvyšším stupni.

Do motocyklového důchodu se zdaleka nechystá. „Na začátku června nás čeká závod ve slovenských Kopčanech,“ potvrdil bezprostředně po víkendovém triumfu.

Největší motocyklový závod ve Zlínském kraji nabídl za ideálního počasí parádní podívanou, skvělé výkony.

Jubilejní dvacátý ročník Slováckého okruhu 2024, který se jel O cenu Milana Šobáně staršího, patřil k těm nejvydařenějším.

Po skončení sobotních tréninků i nedělního závodu neskrývali organizátoři nadšení. „S průběhem celého víkendu jsme maximálně spokojení. Měli jsme přihlášených 245 motorek, což je nejvíc za tři roky, co Slovácký okruh pořádáme. Bylo luxusní počasí a divácké zóny zaplněné k prasknutí. V neděli přišlo přes tři tisíce platících, tedy dospělých diváků, s dětmi to tedy může být až k pěti tisícům. Pády byly, ale žádný velký úraz. Letos to zkrátka vyšlo na jedničku,“ pochvaloval si Petr Chmelař z pořádajícího Motoklubu Staré Město.

Padl nový rekord

Už v sobotním tréninku se německý závodník David Datzer vytáhl novým neoficiálním rekordem staroměstské trati v kategorii Superbike, když zajel čas 1:32:03. „V nedělním závodu byl ještě o půl vteřiny rychlejší, přesně 1:31:05, stanovil nový oficiální traťový rekord a stal se držitelem Ceny Milana Šobáně staršího,“ prozradil Chmelař.

Aktuálně nejlepší česká roadracingová jezdkyně Veronika Hankocyová měla lehký pád a závod nedokončila, Petr Chmelař se svým parťákem René Andrýskem se v kategorii sidecar umístili na druhé příčce. „Měli jsme velké technické problémy, bylo napínavé, jestli vůbec dojedeme do cíle. Nakonec to dopadlo skvěle,“ radoval se Chmelař.

Organizátoři si připravili pro diváky letošního závodu i velmi atraktivní překvapení. V sobotu i v neděli vyjela na trať historická sidecar z roku 1938 s výkonem cca 30 koní a zároveň nejmodernější sidecar kategorie F1 s výkonem 140 koní a maximální rychlostí kolem 250km/hod.

Oba stroje dělí téměř 80 let a na první pohled bylo poznat, jak obrovský skok technika prodělala.

V doprovodném programu nechyběly atrakce pro děti, páteční koncert kapely Sory a sobotní skupiny Tabák – Kabát Revial.