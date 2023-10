Atlet Filip Vabroušek zvítězil v 65. ročníku Slováckého běhu. Reprezentant AK Zlín v Uherském Hradišti 10 kilometrů dlouhý hlavní závod mužů, rozložený do osmi okruhů, vyhrál v čase 33:07. Stříbrnou příčku obsadil se ztrátou 68 sekund Pavel Žajdlík z Ostrožské Lhoty, třetí místo vybojoval Lukáš Soural (AK Drnovice, 35:48).

Slovácký běh v Uherskám Hradišti, Filip Vabroušek, Jarmila Hastíková | Foto: Hynek Zdeněk

Z regionálních vytrvalců skončil na Slovácku ještě domácí borec z Uherského Hradiště Jiří Daněk v čase 35:55 čtvrtý, Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 37:33) šestý a Josef Hubáček (KESBUK Bílovice, 38:59) osmý.

V loňském roce ve Slováckém běhu Filip Vabroušek skončil na šestém místě. Letos pomýšlel na lepší umístění. Závod na Slovácku bral jako přípravu na listopadový půlmataton v Otrokovicích.

,,Pro start v Uherském Hradišti jsem se rozhodl týden před závodem,“ přiznal.

O taktice měl jasno. ,,Chtěl jsem se co nejdéle držet vpředu. To se mi podařilo. Dokonce jsem hned po startu běžel na první příčce a na ní jsem zůstal až do cíle,“ prozradil malenovický vytrvalec hájící barvy AK Zlín, kterému se dařilo držet tempo 3:20 na kilometr.

V Uherském Hradišti se mu líbilo.

,,Vyhovovalo mi, že se letošní závod běžel v pro mě v ideálním počasí na mírně pozměněné rychlé trati. Mírný déšť mi nevadil,“ tvrdí Filip Vabroušek.

Ten po triumfech ve zlínské Strojařské desítce, Nočním běhu v Malenovicích, Lázeňském půlmaratonu v Luhačovicích vyhrál v Uherském Hradišti už čtvrtý závod v řadě.

Ženy běžely 5 kilometrů. Mezi nimi suverénně zvítězila díky času 18:40 Jarmila Hastíková z Veselí nad Moravou, druhé místo brala za čas 20:02 Anna Vozarová, bronz získala Martina Kratochvílová (Malacky, 20:13), Karolína Jelínková z pořádajícího klubu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště doběhla do cíle v čase 20:15 čtvrtá.

Ve Slováckém běhu poměřila síly také spousta mladých atletů.

,,V dorosteneckých a žákovských kategoriích si u nás zazávodilo 285 běžců a běžkyň. V konkurenci ostatních běžců se neztratili ani reprezentanti AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, ať už v nejmladších kategoriích přípravek, nebo mezi staršími závodníky. Z vítězství se radovala starší žákyně Monika Železníková, v mládeži vybojovali první příčky Tereza Fusková a Jiří Lorenc, V mladším žactvu se dařilo Liborovi Železníkovi, který obsadil druhé místo, bronz získala Michaela Kučíková. Nezklamali ani závodníci ze spolupracujících škol z Polešovic a především z Jalubí,“ potěšilo uherskohradišťskou trenérku Lenku Brázdilovou.

Tradiční podzimní městský běžecký závod v Uherském Hradišti byl zařazen do Moravsko – slovenského Běžeckého poháru Rotor 2023. Trať vedla v okolí uherskohradišťského Masarykova náměstí. Na Slovácku se závodilo v 26 kategoriích. Všechny závody měly start i cíl před Domem knihy Portal.