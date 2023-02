Z mužstva se galavečeru zúčastnil jako jediný. Trenéra Svědíka nepustili do divadla rodinné důvody, takže cenu za něj převzal generální sekretář Josef Kolář, výkonný ředitel klubu Petr Pojezný zase na pódium zaskočil za Milana Petrželu.

„Milánek měl menší virózu a vzhledem k tomu, že hrajeme v neděli na Slavii, kde ho budeme potřebovat, nechtěli jsme nic riskovat,“ omlouval funkcionář zkušeného křídelníka.

Kadlec ocenění parťákovi přál. „Je starší dědek než já,“ vtipkoval.

„Klobouk dolů před jeho výkony. Znám ho dlouho. Vysoký je pořád stejně, ale má víc šedin než před dvaceti lety. Je to super kluk. Na svůj věk podává stabilní výkony. Není to ale jenom jeho ocenění, ale i celého mužstva,“ míní bývalý obránce Leverkusenu, Fenerbahce nebo české reprezentace.

„Já už jsem to říkal na pódiu. Se mnou tu mělo být celé mužstvo, protože je to úspěch nás všech. Nejen nás hráčů, ale i lidí kolem klubu,“ vnímá Kadlec.

Rok 2022 byl pro Slovácko mimořádně úspěšný. „Když jsem se po tolika letech vracel domů ze zahraničí, potažmo ze Sparty, nečekal jsem, že by Slovácko někdy mohlo hrát evropské poháry. Doufali jsme, že bychom se mohli zapsat do dějin, což se nám nakonec povedlo,“ těší Kadlece.

Souboj neporažených. Slovácko se postaví Slavii, Svědík v Edenu jen mezi diváky

Na euforii po zisku poháru nikdy nezapomene. „Bylo to neuvěřitelné,“ vrací se do loňského května. Postup do Konferenční ligy úspěch regionálního klubu už jenom umocnil. „Byla to třešnička na dortu,“ ví Kadlec.

„Slovácko poznalo, jak se dělá fotbal v Evropě, jak to vypadá na velkých stadionech. Bylo to nezapomenutelné. Snad to nebyla inspirace jenom pro fanoušky, ale i mladé kluky, kteří začali s fotbalem a chtějí v něm zažít to samé co my,“ přeje si.

I letos celek z Uherského Hradiště útočí na nejvyšší příčka, v MOL Cupu míří za obhajobou.

„Chceme být lepší než loni, i když je to složité, když jsme skončili čtvrtí a vyhráli pohár. Možné je ale všechno. Našlápnuto máme slušně. Důležité je, že se držíme na předních příčkách a pořád bojujeme o trofej. Ale je to složité, protože dřív cíle nebyly takové. Snažíme se však týden co týden podávat dobré výkony,“ říká Kadlec.

Nejlepším sportovcem působící mimo Uherské Hradiště se stal fotbalový brankář Matěj Kovář, který z Manchesteru United hostuje ve Spartě. Jelikož Praženy v sobotu čeká ligový duel ve Zlíně, převzal za reprezentaci do jednadvaceti let cenu bratr Dominik.

Nadvládu fotbalistů nejen Slovácka přerušil pouze Tomáš Kroča. Talentovaný judista Slovácké Slavie triumfoval mezi mládežníky do patnácti let a rovněž ovládl diváckou a čtenářskou anketu televize TVS a Deníku.

„Mám z toho velkou radost, jsem šťastný. Pro mě je hlavní, že se daří nejen mně, ale i celému judu v Uherském Hradišti. Vozíme ze závodů medaile a hlavně tvoříme skvělou partu, což je za mě taky velký úspěch,“ uvedl Kroča.

Loni zářil hlavně v závodech Českého poháru, na mistrovství republiky kvůli zdravotním problémům na medaili nedosáhl, letos chce titul.

Atlet ze Slovácka překonal na MČR desetibojaře Změlíka i rekord z roku 1973!

Na pódium se vystřídali i talentovaní atleti, v silné konkurenci ale na vítězství v anketě nedosáhli.

Slavnostní galavečer se v pátek večer uskutečnil ve Slováckém divadle. Večerem již tradičně provázel Petr Salava.

Mezi hosty předávajícími ceny byl nejen starosta města Stanislav Blaha a místostarostové Pavlína Jagošová a Čestmír Bouda, ale i poslankyně Margita Balaštíková či hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, ale také politik a někdejší vynikající skokan na lyžích Jakub Janda, atletka Denisa Helceletová či známý fotbalový trenér Bohumil Páník.

Parádní večer svým vystoupením zpestřily členky kluby Sport Academy B2M a také učitelé za Základní umělecké školky v Uherském Hradišti.

Nejlepší sportovec města Uherské Hradiště za rok 2022

Mládež nad 15 let a dospělí: Milan Petržela (fotbal, 1.FC Slovácko)

Kolektiv: muži 1. FC Slovácko

Trenér: Martin Svědík (fotbal, 1. FC Slovácko)

Mládež do 15 let: Tomáš Kroča (judo, TJ Slovácká Slavia)

Nejlepší sportovec mimo Uherské Hradiště: Matěj Kovář (Manchester United, Sparta Praha)

Divácká a čtenářská anketa televize TVS a Deníku: 1. Tomáš Kroča (judo, TJ Slovácká Slavia), 2. Tomáš Habarta, 3. Monika Železníková (oba atletika, Slovácká Slavia).