Po odloženém utkání v Ostravě je čeká zase domácí ligový zápas. Fotbalisté Slovácka po poslední Příbrami hostí na vlastním stadionu dalšího soupeře ze spodku ligové tabulky. Proti Opavě chtějí navázat na poslední výkon i výsledek, také v duelu se Slezanem jsou velkým favoritem.

Zkušený slovenský obránce Slovácka Patrik Šimko | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Já osobně to rozhodně nechci nijak podcenit. Věřím, že celý tým k zápasu přistoupí zodpovědně. Samozřejmě ideální by bylo dát brzy branku, protože to nás uklidní a pak hrajeme mnohem uvolněněji,“ říká na klubovém webu obránce Slovácka Patrik Šimko.