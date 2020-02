„V tomto roce se do závodu kromě závodníků z Česka a Slovenska přihlásila také tři děvčata z Polska a soutěž tak získala na ještě vyšší kvalitě,“ pochvaloval si jeden z pořadatelů Břetislav Lebloch.

Celkově se do závodu prezentovalo osm žen, osmnáct mužů a osm dětí ve věku do 12 let. Perfektně připravené cesty od Marka Rettenborna prověřily všechny závodníky a vyselektovaly postupující do finále. Mezi nimi byl v dětské kategorii i domácí Filip Lebloch, který nakonec skončil druhý za vítězným Danem Školařem ze Sokola Brno I. V děvčatech zvítězila Natálie Kvapilová ze Zlína.

V závodě žen neměl pořádající oddíl ve startovním poli zastoupení. Výborným výkonem si pro prvenství dolezla Slovenka Monika Jakubcová. Stříbro a bronz pak putovaly do Polska za Malgorzatou Kurek a Zofií Bornus.

V mužské kategorii startovalo hned sedm Broďanů. „Čtyřem z nich se podařilo postoupit do finále. Nejlépe si vedl Martin Řezníček, který skončil pátý, Jan Sedlačík se umístil těsně za ním,“ poznamenal Břetislav Lebloch.

Překvapivě daleko se ve finále dostal Vojtěch Ličko z Lipníku, který se vklínil mezi bratry Potůčky ze Zlína. Štěpán Potůček udělal technickou chybu a musel svůj pokus ukončit a spokojit se tak se třetím místem.

„Jeho bratr Šimon pak všem ukázal, proč patří do české reprezentace. Suverénně dolezl v cestě nejdále a zaslouženě zvítězil,“ dodal Břetislav Lebloch.

Pořadí nejlepších:

Muži: 1. Šimon Potůček (Zlín), 2. Vojtěch Ličko (Lipník), 3. Štěpán Potůček (Zlín), 5. Martin Řezníček, 6. Jan Sedlačík, 12. Zbyněk Sušil, 15. Martin Masař, 16. Dominik Škrabálek, 17. Miroslav Vozár, 18. Vojtěch Číž (všichni Uh. Brod).

Ženy: 1. Monika Jakubcová (Slovensko), 2. Malgorzata Kurek, 3. Polska za Malgorzatou Kurek a Zofií Bornus

Chlapci U12: 1. Dan Školař (Brno), 2. Filip Lebloch (Uh. Brod), 3. Juraj Gondžúr (Žilina).

Dívky U12: 1. Natálie Kvapíková (Zlín), 2. Beata Holubová (Vsetín), 3. Eva Řepková (Ostrava).

Popisky:

Mezi muži si pro prvenství dolezl Šimon Potůček.

Uherskobrodský Filip Lebloch obsadil mezi chlapci do 12 let druhé místo.

Snímky: Markéta Nevělíková