V nedělním finále tříhvězdičkového turnaje, který byl součástí Slováckého léta 2024, zdolali slovenské obhájce Luboše Nemce a Adriana Petrufa na 2:1 na sety a na Masarykově náměstí si vychutnávali ovace zaplněné arény, stříkali po sobě šampaňským.

Euforie byla obrovská. „Je to pro nás srdeční akce, dovolená se všemi volejbalovými přáteli. Vyhrát tento turnaj je splnění snu. Nikdy jsem tady moc dobře nezahrál, takže jsem moc rád, že to letos vyšlo,“ radoval se Matyáš Ježek.

Český pohár mužů a žen v Uherském Hradišti 2024:

Finále: Ježek, Waber - Nemec, Petruf 2:1 (15, -22, 18)

O 3. místo: Semerád, Štoček - Dumek, Milichovský 2:0 (18, 16)

Muži: 1. Matyáš Ježek, Adam Waber, 2. Luboš Nemec, Adrian Petruf (Slovensko), 3. Tomáš Semerád, Adam Štoček, 4. Jan Dumek, Tadeáš Milichovský

Ženy: 1. Markéta Svozilová, Kylie Neuschaeferová, 2. Mariana Tomasová, Julie Honzovičová, 3. Michaela Kubíčková, Anna Pavelková, 4. Miroslava Dunárová, Valérie Svorníková

Za úspěchem je prý lepší přístup i fyzická kondice. „Díky ní jsme mohli odehrát takto vyšťavující finále, taky jsme to pojali jako profesionálové. Chodili jsme brzy spát, moc neponocovali,“ usmívá se.

Ve finále ale měl volejbalista Odolena Voda se spoluhráčem Adamem Waberem i štěstí, neboť slovenští soupeři byli také velmi blízko obratu, triumfu.

„Koncovka už není o umu. Vždycky, když nám teklo do bot, parťák vytáhl perfektní bloky. Skončit to mohlo jakkoliv. My jsme rádi za výhru i fantastické finále,“ prohlásil Ježek.

Český pohár mužů v plážovém volejbale 2024 (Uherské Hradiště) | Video: Libor Kopl

Člen Beachvolejbalové školy Praha tak po vítězství v mixu ovládl i Český pohár mužů.

„Je to neuvěřitelná euforie,“ líčí. „Tady v Uherském Hradišti se nám vždycky hraje dobře. Je to i díky nádhernému prostředí, super kurtu, skvělým fanouškům. Bylo to ale náročné. V pavouku jsme měli samé výborné soupeře, naštěstí jsme měli vždycky mírně navrch,“ oddechl.

Ve finále česká dvojice ovládla první set, ve druhé sadě ale promarnili dva mečboly a závěr už byl otevřený na obě strany. „Tie-break byl neuvěřitelný,“ kroutí hlavou.

Diváci se při výměnách náramně bavili, na střídačku fandili oběma týmům. „Měl jsem zvláštní pocit, že to zvládneme. Jsem rád, že se to štěstím povedlo,“ uvedl.

Waber ovšem s parťákem životní úspěch nijak neoslavili. Spěchali domů spát, odpočívat před dalším turnaj.

Stejně na tom byli poražení finalisté. Obhájci trofeje byli velmi dalšímu trumfu, poslední krok ale neudělali a skončili těsně druzí.

„Nejsme však zklamaní,“ tvrdí Adrian Petruf. „I když jsme prohráli, z turnaje mám skvělý zážitek. Finále bylo těsné, byl to pohledný zápas. Utkali jsme se s velmi dobrým soupeřem, tie-break i celý zápas rozhodly maličkosti,“ míní.

„Turnaj byl kvalitou podobný tomu loňskému. Některé zápasy byly těžší, jiné zase jednodušší. Vždycky je to o jednom balonu. Nezvládli jsme to,“ pravil.

Ani závěrečný nezdar Petrufovi pobyt v Uherském Hradišti nepokazil. Na Slovácko se vždycky bude rád vracet.

„Je to tady skvělé. Miluji finálovou atmosféru v hlavní aréně. Hlavně díky tomu se vyplatí bojovat až do konce,“ má jasno.

Bronz brali Tomáš Semerád s Adamem Štočkem, kteří v souboji o třetí místo zdolali Jana Dumka a Tadeáše Milichovského 2:0 na sety.

„Bylo skvělé si zahrát na hlavní kurtu v centru města. Mířili jsme možná o trošku výš, ale vyhráli jsme poslední zápas na turnaji a skončili jsme na pódiu, takže můžeme být spokojení,“ říká Semerád.

V Uherském Hradišti startoval vůbec poprvé a při premiéře bral cenný bronz. Nejen díky medaili a zážitkům si pobyt na Slovácku užil.

„Předtím mi to nikdy nevyšlo, teď jsem ale rád, že jsem se sem konečně dostal. O turnaji jsem hodně slyšel, všechno byla pravda. Od prvního okamžiku jsem byl úplně nadšený. Město žilo nejen sportem, ale i kulturou. Je to nádherná akce a já si jenom přeji, aby se konaly i v jiných městech,“ uvedl.

Součástí letošního Slováckého léta znovu byly i otevřené turnaje mužů a žen, smíšených dvojic a hráček do dvaceti let. Na Masarykově náměstí či v areálu Slovácké Slavie se představili nejen profesionálové, ale i amatéři.

„Beach volebal je pro nás priorita. I když se lidé baví hlavně při koncertech, také plážový volejbal je táhne,“ uvedl ředitel turnaje Českého poháru Jakub Košík.

Systém hlavního turnaje byl stejný jako v předešlých letech. „V každé kategorii startovalo 24 dvojic. Ve čtvrtek jsme odehráli kvalifikaci žen, pokračovalo se v pátek hlavní soutěží, kdy začali také muži. Vše vyvrcholilo v neděli,“ hlásil.

„Díky tomu, že jsme byli tříhvězdičkový turnaj, startovali u nás kvalitnější dvojice, lepší hráči z Česka, ale i sousedního Slovenska. Vyšší bylo bodové ohodnocení i finanční odměny,“ dodal Košík.