Skvělý výsledek. Golfisté z Uherského Hradiště dosáhli ve druhé lize na finále

Mají za sebou veleúspěšný víkend, parádní turnaj. Hráči Golf clubu Uherské Hradiště dosáhli na hřišti New Course v Čeladné historicky nejlepšího umístění ve druhé lize mužů, když se přes Zlín, Velké Karlovice a domácí borce dostali až do finále. V souboji o postup do vyšší soutěže sice borci ze Slovácka těsně neuspěli, ale i tak je druhé místo parádním výsledkem.

Foto: archiv klubu | Foto: Foto: archiv klubu

„Zápas byl velice vyrovnaný. První dva zápasy se nám podařilo vyhrát. O body se postarali Jan Kunčar s Pavlem Jančálkem ve foursome, Aleš Macháček v singlu. Také poslední tři duely byly velmi vyrovnané, rozhodovalo se až na posledních jamkách. Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu domovského týmu Golf clubu Čeladná, i tak ale všem našim klubovým reprezentantům děkujeme za výbornou reprezentaci a krásné výsledky,“ prohlásila manažerka klubu z Uherského Hradiště Renata Prchlíková. Tým ve složení Aleš Macháček, Jan Kunčar, Michal Gabriel, Tomáš Kebort, Pavel Jančálek, Petr Šmach a Filip Momčil své finále hráli na Čeladné na hřišti New Course. Kapitán Aleš Macháček se skvělým výkonem 74 ran postaral o třetí příčku z celkového počtu 72 hráčů, Filip Momčil se svými 80 ranami obsadil sedmé místo v jednotlivcích. „Kvalifikační bitvu na rány jsme vyhráli o 37 ran před druhým Zlínem a 50 ran měli navíc před domácím týmem z Čeladné na třetím místě,“ informoval kapitán družstva Aleš Macháček. Hráčky Golf clubu Uherské Hradiště své boje v první lize odehrály na hřišti Austerlitz ve Slavkově.Zdroj: Foto: archiv klubu Celek ze Slovácka ve čtvrtfinále porazil soupeře z Velkých Karlovic poměrem 3,5:1,5 a postoupil do odpoledního semifinále. Odpoledne se o body postarali Filip Momčil a Tomáš Kebort, kteří vyhráli svůj foursome. Michal Gabriel a Aleš Macháček vyhráli svoje singly. Pavel Jančálek za rozhodnutého stavu zápas nedohrál a dělil půl bod. V semifinále muži z Uherského Hradiště přehráli protivníka z Valašského Meziříčí jednoznačně 4:1. Své zápasy vyhráli Jan Kunčar, Petr Šmach foursome, Filip Momčil, Tomáš Kebort, Aleš Macháček singly. Děvčata z Golf clubu Uherské Hradiště bojovala ve Slavkově Hráčky Golf clubu Uherské Hradiště ve složení Kamila Kočí, Natálie Hlůšková, Marcela Malenková a Tereza Fialová své boje v první lize odehrály na hřišti Austerlitz ve Slavkově. „Po celkové kvalifikaci na rány byly naše hráčky na šestém místě a čekal je boj ve hře na jamky proti týmu z Radíkova,“ uvedla Prchlíková. Vynikající individuální výkon podala kapitánka Kamila Kočí v počtu 78 ran což znamenal třetí nejlepší výkon celého dne. Natálie Hlůšková zahrála krásných 81 ran, což ji zařadilo na desáté místo z celkového počtu 48 hráček. „Čtvrtfinále naše hráčky prohrály poměrem 2:1 na zápasy a umístily se tak na konečném pátém až osmém místě,“ dodala.