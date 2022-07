Skvělé české softbalistky si zahrají o zlato na evropském šampionátu do 22 let

Tohle je skvělé pálkařské představení! České hráčky na ME do 22 let v Kunovicích a v Brně ovládly sedm z devíti zápasů. Na šampionátu navíc předvedly jako jediné už přes 100 úspěšných odpalů a jsou postrachem všech nadhazovaček. Nyní před nimi čeká desáté utkání – to nejdůležitější.

Mladé české softbalistky si zahrají o zlato na evropském šampionátu do 22 let v Kunovicích. | Foto: ČSA