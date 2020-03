„V té chvíli jsme všichni měly slzy v očích. Vždyť je to jeden z nejprestižnějších reprezentačních turnajů do šestnácti let. Nejhorší na tom bylo, že to byl poslední možný rok, co většina z nás mohla být součástí tohoto turnaje,“ říká zklamaně členka týmu Jezera v Ostrožské Nové Vsi.

„Situace se teď zdá být ještě horší a já stejně jako u hokeje, florbalu či volejbalu už přestávám mít naděje na pokračování sezony,“ přidává smutně.

Co říkáte na pokračující pandemii nového typu koronaviru?

Současná situace je nepříjemná pro všechny. Ať už pro sportovce nebo pro obyčejné lidi. Když to vnímám z pohledu patnáctileté holky, přijde mi to jako konec světa. Prázdné ulice, parkoviště, lidi se od sebe drží dál a všichni pozorují svět se strachem v očích, šílené… Být zavřená doma není nic příjemného a mezi lidi si jít nedovolím. Na druhé straně člověk má více času sám na sebe. Já teď pracuji na psychické stránce a snažím se brát celou situaci co nejvíce pozitivně.

Jak trávíte volný čas, když nemusíte do školy?

Jak už jsem říkala, snažím se zase o něco více poznat sebe samotnou. Srovnám si priority na úplně odlišný měsíc mého života. Možná i déle. Alespoň uvidím, jak se se vším umím nebo naopak neumím poprat. Ono je to boj už jen s domácím studiem a cvičením. Škola se doma hůř zvládá bez vysvětlení profesora, a abych pravdu řekla, člověk ani doma nemá motivaci. Ale co jiného nám teď všem zbývá?

Jak snášíte různé příkazy a nařízení?

Tím, že je karanténa, nevycházím z domu. Mám v plánu jít na procházku se psem, a tím to bohužel končí. Zrušily se i první turnaje, takže s cestováním se zatím můžu rozloučit. Před dvěma týdny jsem byla v Turecku na reprezentačním kempu, všechno se zdálo super, všichni jsme byli natěšení na sezonu. Dokonce nám řekli nominace na European Olympic Hopes Trophy 2020. Já mezi nominovanými byla taky. Na posledním mítinku nás trenéři informovali o zrušení turnaje právě kvůli celosvětové epidemii - a to v té době ještě “o nic nešlo”. Měli jsme všichni slzy na kraji, je to jeden z nejprestižnějších reprezentačních turnajů do šestnácti let.

Můžete normálně trénovat, nebo fungujete v omezeném režimu?

Podle České golfové federace jsou golfová hřiště teď na týden zavřená, takže mi nezbývá nic jiného než trénovat doma.

Byla by pro vás velká komplikace, kdybyste třeba měsíc nemohla na green?

Komplikace to vyloženě není. Sezona je totiž už napůl rozpadlá a já teď hlavně doufám, aby vůbec nějaká byla. Trénovat se dá i doma, není to sice ono, ale aktuálně jediná a nejlepší možnost. Ale pro všechny je to stejné. Najednou vidím, jaké to je nemít volný přístup na hřiště a plnou možnost trénovat. O to víc se těším až zase budu moct na zelený pažit.

Jaká je vůbec situace v golfovém světě? Jsou místa, kde se normálně hraje? Co vím, tak velké turnaje zrušili…

Je to tak. U nás v Česku už se zrušil celosvětově známý turnaj D+D Real Czech Masters. Je to profesionální turnaj, kde hrají významní hráči z celé Evropy. Také se zrušilo The Masters na Augustě, což je turnaj, který sledují i ti, co o golfu jen zaslechli. Na LPGA Tour (Ladies Professional Golf Association - ženská profesionální túra) už se zrušily první tři turnaje z letošního kalendáře. Podle mě je to teprve začátek a turnaje se budou ještě pár měsíců rušit. Jsem zvědavá, jak to dopadne s červencovou LET Access na Konopišti, kam dostávají české amatérské hráčky divoké karty. Dostat se tam patřilo k mým hlavním cílům.

Neobáváte se, že letos přijdete o všechny důležité závody a akce?

Obávám. A čím více turnajů se postupně ruší, tím větší obavy mám. Ale golf patří ještě k těm sportům, u kterých se sezona snaží přežívat. Jsou sporty, které dopadly mnohem hůř a sezonu mají zrušenou a přesunutou na příští rok. Já jen čekám, jak se to všechno vyvine. Doufám, že to vše dopadne dobře a ještě si všichni tento rok zahrajeme.