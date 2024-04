Start sezóny v rychlostní kanoistice je tady. Na Slovácku ji zahájí v sobotu 6.dubna sedmačtyřicátý Novoveský přespolák v Ostrožské Nové Vsi dopoledním programem na vodě. Na dvoukilometrové trati se pojede také o první body do Českého poháru benjamínků a stejně jako na dvojnásobné trati rovněž o body do Velkomoravské ligy.

Dorost s trenérem Vítem Pjajčíkem v italské Peschieře del Garda. | Foto: se svolením Víta Pjajčíka

„Jelikož Přespolák je součástí projektu ČUS a Tipsportu Sportuj s námi, příležitost bude mít i široká veřejnost. Dopoledne mohou absolvovat kilometrovou jízdu také slalomáři, sjezdaři, turisté, rafťáci, dragoni, paddleboardisti a další vodáci, odpoledne proběhne zápolení ve šplhu, běhu a nově i ve vrhu koul,“ láká na akci a trenér z zároveň šéf pořádajícího oddílu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Podobně jako v předcházejících letech mají kanoisté, kajakáři, kajakářky a kanoistky za sebou soustředění na běžkách.

Celek ze Slovácka jej absolvoval v Krkonoších na Horních Mísečkách, kanoistka Klára Studničková a kanoista Jiří Zalubil trénovali se svými skupinami ve vyšších nadmořských výškách v italském Livignu.

Následně se konaly tréninkové kempy na vodě.

Skupina dorostu pádlovala spolu s dalšími padesáti sportovci z celé republiky dva březnové týdny u italského jezera Lago di Garda na řece Mincio.

„Důležitá kvanta kilometrů, často přes třicet za den, najížděly kanoistické i kajakářské naděje ve větších skupinách obdobného výkonnostního složení, což v mateřských loděnicích až na výjimky nemohou. V Peschieře nechybělo mládežníkům ani posilování, běhání, kompenzační cvičení či fotbálek,“ hlásí Pjajčík.

Odchovanec Jiří Zalubil už po páté najížděl kilometry v Americe. Znovu se podíval do olympijského centra Chula Vista pod San Diegem.

„Musím říct, že je tam mnohem lepší voda než v Newport beach, kde jsme s kluky trénovali v přístavu, takže se to někdy umělo hodně vlnit a člověk byl ještě blízko oceánu,“ srovnává lokality čtyřiadvacetiletý několikanásobný mistr Evropy.

„V centru je super jídlo, parádní zázemí, jsou tam dvě posilovny, velká jídelna, do které člověk může zajít prakticky kdy chce. Zkrátka jsou tam ideální podmínky na to makat a udělat solidní kus práce. Tento rok jsem tam strávil tři týdny, ostatní kluci o týden více. Celé soustředění nás doprovázelo nádherné slunečné a teplé počasí, myslím že pršelo asi jenom dvakrát. Rozhodně to nebylo hrozné jako vloni, kdy pršelo a byla zima celou dobu,“ popisuje elitní sportoviště.

„Ve volném času jsme hráli fotbálek s kanadskou kanoistickou reprezentací. S ní jsme absolvovali i tréninkové závody, byli jsme dvakrát v kině, navštívili jsme se Sunset cliffs a Mission bay v San Diegu. Už tradičně jsme nemohli vynechat sídlo firmy Oakley, kde nás provedl a seznámil s historií Greg Welch. Soustředění jsem si užil, ale skrz časový posun jsem rád, že už jsem doma,“ dodává.

Kajakář Ondřej Prchlík, jenž byl vybrán do okresní ankety o nejlepší sportovce za uplynulý rok, se vrací ze soustředění v italské Sabaudie.

Asi sto kilometrů jižně od Říma vzdálená lokalita je známa řadě novoveských sportovců, kteří tam také najížděli potřebné jarní kilometry.

„Je to dřina,“ vzkazuje od Tyrhénského moře devatenáctiletý juniorský mistr Evropy.

„Přeci jenom už trénuji s profesionály, proti kterým budu i prvním rokem závodit, na vodu chodíme třikrát denně a do toho posilujeme a běháme, samozřejmou součástí jsou i strečink a masáže,“ informuje.

Po čtyřech týdnech se od Atlantiku vrací kanoistka Klára Studničková.

„Na soustředění v Montemoru pociťuji, že jsem doletěla později a holky mají napádlované kilometry, ale trénuje se mi dobře. Počasí nám zatím přeje a je teplo a slunečno. Občas můžeme jet trénink s polskou kanoistikou Dorotou Borowskou (několikanásobná medailistka evropských a světových soutěží – pozn. red.). Volno se snažíme trávit aktivně, jezdíme na výlety po Portugalsku, zkusili jsme si i surfovat,“ popisuje bronzová z juniorského ME právě v portugalském Montemoru o´Velho.

Zalubila, Prchlíka a Studničkovou, kteří byli taky navrženi do ankety Zlínského kraje o nejlepší sportovce, čeká první ostrý už teď v dubnu.

Spolu s olympioniky a dalšími reprezentanty bojovat o nominace na závody světového poháru v Szegedu a Poznani.