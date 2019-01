Slovácko, Soči - Šárka Pančochová odletěla ve čtvrtek ráno na olympiádu do Soči. S sebou si odvezla panenku pojmenovanou Šárka, kterou jí Korunka Luhačovice věnovala jako speciální talisman.

Šárka Pančochová odjela do Soči s panenkou od Korunky. | Foto: archiv Korunka Luhačovice

„Doufáme, že panenka přinese snowboardistce a naší patronce ve dvou disciplínách štěstí. Panenka má ještě jeden velký úkol. Má dávat pozor na Šárku, aby se nám v pořádku a ve zdraví vrátila dom," řekla ředitelka občanského sdružení Veronika Záhorská.

Rodačka z Uherského Brodu bude v Soči soutěžit v nové disciplíně slopestyle i v U-rampě. Šárka Pančochová závodí ve Světovém poháru od roku 2007. Patronkou občanského sdružení Korunka Luhačovice je Šárka Pančochová od roku 2010, kdy odjela na olympiádu do kanadského Vancouveru. Po návratu z olympijských her tehdy věnovala limitovanou edici olympijského oblečení do charitativní aukce, jejíž výtěžek byl darován právě nadaci.

„Líbila se mi myšlenka podporovat konkrétní děti tady u nás a chtěla jsem využít toho, že mě sleduje poměrně hodně lidí, aby se jim podařilo tuhle myšlenku více zpropagovat," prozradila Šárka Pančochová.

Šárka Pančochová se zapojuje do nejrůznějších akcí občanského sdružení. Například v roce 2012 se stala také patronkou tradiční akce Daruj krev s Korunkou Luhačovice. Přestože se nemohla osobně zúčastnit dárcovství, prostřednictvím zdravic nabádala především mladé lidi k darování krve.