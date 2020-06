Sedmačtyřicetiletého fotbalového odchovance zlínského Fastavu Jaroslava Švacha, přišli na jeho poslední cestě ve čtvrtek vyprovodit, kromě rodiny a přátel i jeho spoluhráči, kamarádi, fanoušci a další desítky lidí.

Dlouholetá opora týmu již navždy zůstane jednou z klubových legend.

„Stáhli jsme si ho z Piešťan, byl pro nás tahounem mužstva, byl lídrem,“ uvedl po smutečním obřadu na adresu Jaroslava Švacha trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník.

„Vždy měl výbornou náladu. Jako hráč uměl dávat góly. Měl výborné pojetí hry, uměl přečíslení. Škoda, že nejlepší dobu své kariéry odehrál ve Zlíně,“ připomněl jeho kolega z fotbalové agentury Sport Invest Miroslav Kadlec s tím, že Jarda měl na to, aby hrál i v jiných klubech zvučných jmen.

„Měl výbornou vlastnost a to, že byl kamarádský,“ doplnil i bývalý fotbalový hráč a trenér Petr Uličný.

Smutek a přesto úsměvné vzpomínky na Jardu, to v posledních dnech doprovází dlouholetého kamaráda Jaroslava Švacha Otakara Nováka. Oba dva se potkali až v mužích, v době, kdy Zlín hrál ještě druhou ligu. Jejich přátelství, které začalo před dvaceti lety, přetrvalo až dosud.

„Hodně jsme se smáli, sem tam jsme se pohádali, ale Jarda měl výměnu názorů rád. Na něm bylo krásné to, že druhý den ráno poslal zprávu ať s ním jdu na kafe, tam jsme se sešli, kecali jsme a smáli se. Naše přátelství přes vše, co jsme zažili, přetrvalo,“ popsal Ota Novák.

Podle něj si Jaroslav Švach kromě úspěchů, prošel v životě i těžkým obdobím.

„Osud mu přinesl do života strastiplné věci. Pokaždé ale když jsme si povídali, i o vážných věcech, tak byl plný života, zkrátka se s ním člověk vždycky zasmál,“ doplnil dlouholetý kamarád.

„Všichni lidi ho měli rádi. To byl člověk, na kterého musí každý rád vzpomínat. Asi nám to teprve dojde, že Jarda už tady není. Když si to uvědomím, je mi to líto,“ svěřil se Ota Novák.

Jaroslav Švach se po skončení aktivní kariéry věnoval práci hráčského agenta.

Švach patřil mezi velké bojovníky a srdcaře. Většinu kariéry prožil ve Zlíně. Kromě mateřského oddílu působil také v Dukla Praha a Opavě. Zahraniční angažmá si vyzkoušel ve slovenských Piešťanech a Ženisu Astana.

V létě 2008 zamířil do Kroměříže.

V české nejvyšší soutěži celkem odehrál 189 utkání. Dres Zlína navlékl i v památném dvojzápase Intertoto Cupu se slavným Atléticem Madrid.

Z pozice obránce nastřílel za ševce šestnáct branek, což z něj dodnes dělá druhého nejlepšího střelce klubové historie, lepší je s 22 brankami jen útočník Tomáš Poznar.