Šest medailí z 65.Trenčianské regaty na Váhu, devět ze Sedleckého rybníku a čtyři z plzeňské Radbuzy. Takový byl uplynulý víkend rychlostních kanoistů TJ Ostrožská Nová Ves.

Na Slovensku se mezi medailisty prosadili dorostenec Lukáš Zálešák na deblkanoi (stříbro na 200 metrů), dorostenka Tereza Marie Jančová dvakrát na singlkanoi (stříbro na 200 metrů a bronz na 4 km), dvanáctiletý Alexandr Gabrhel na minikajaku (zlato na 200 metrů) a desetiletý Daniel Plevák dvakrát na minikajaku (stříbrný na 200 metrů a 2 km).

V Sedlci a Plzni sbírali cenné kovy sourozenci Jonáš, Jáchym a Justýna Černí. Devítiletá Justýna uspěla hned sedmkrát (dvakrát zvítězila a pětkrát brala stříbro), o dva roky starší Jáchym šestkrát (dvakrát vyhrál, třikrát skončil stříbrný a jednou spolu s dvanáctiletým bratrem Jonášem bronzový).

Před nedělním odjezdem na Předrepublikové soustředění u hradu Zvíkova se kanoista Zálešák chystá ve slovenských Novákách navázat na stříbro z Trenčína.

V pondělí 3. července trio Ondřej Prchlík, Klára Studničková a Jiří Zalubil odjede do italského Auronza na mistrovství světa juniorů a do 23ti let.

Školní pádlování

Živo je ale i na Slovácku. Školáci z okolí Ostrožské Nové Vsi si poslední předprázdninové dny díky tamnímu oddílu kanoistiky zpestřují pádlováním na minikajacích, turistických kánoích, kajacích, minikanoi či dračí lodi. Stejně tak mohou zahájit další školní rok.

„Inu pobyt u vody v letním období navíc okořeněný populárními sportovními aktivitami se těší značné oblibě,“ uvedl trenér a předseda TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.