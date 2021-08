Prezentovalo se v něm 371 příznivců horských kol z Česka, Polska, Itálie, Maďarska a Švédska. Do cíle dojelo 346 bikerů a bikerek.

Absolutním vítězem se stal jednatřicetiletý polský cyklokrosový reprezentant Marek Konwa. Nejlepší biker na Rusavě, který kombinuje cyklokros s horskými koly, zajel na trati dlouhé 50 kilometrů s převýšením 1450 metrů, čas 1:50:47. Zbývající medailové pozice obsadili Italové nositelé barev FORCE Wilier 7C.

Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou necelé sekundy Enrico Loss, třetí byl v čase 1:50:51 Nicola Taffarel. Ole Hem z Norska (1:50:59) dojel čtvrtý a další Ital Massimo Debertolis (1:55:41) pátý. Nejlepším českým bikerem v cíli byl Ondřej Fojtík (FORCE Fojtík Wilier, 1:56:47). Ten skončil šestý.

Marek Konwa si Rusavskou padesátku užíval

Marek Konwa na Rusavě reprezentoval jednoho ze zahraničních distributorů firmy FORCE.

,,Na závod jsem se nijak speciálně nepřipravoval. V týdnu jsem absolvoval standardní cyklokrosové tréninky. Rusavskou padesátku jsem si chtěl hlavně užít a to se mi dařilo,“ přiznal v cíli Konwa.

Ten letos najezdil zhruba 10 000 tréninkových kilometrů. V Hostýnských vrších dokázal prodat aktuální dobrou formu.

,,Věděl jsem, že moji největší soupeři trať dobře znají. Nicméně hned od startu se mi podařilo jim ujet a pobyt na vítězné pozici jsem pak kontroloval až do cíle,“ pochvaloval si polský cyklokrosař.

Letos se jelo na míně pozměněné trati

Závod na letos mírně pozměněném okruhu se startem u rusavské základní školy, na trati mezi Klapinovem, Tesákem, Trojákem, Ondřejovskem s cílem na fotbalovém hřišti v Rusavě, se vydařil také reprezentantům Zlínského kraje.

Domácí Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:57:51) skončil jako druhý nejlepší český biker ve výsledkové listině sedmý, Fryštačan Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:00:25) osmý, Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 2:00:46) devátý, Lukáš Václavek (Cykloop.cz BT Morkovice, 2:00:48) desátý, Ludvík Kurečka (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 2:00:49) jedenáctý, Jan Dřevojánek (Cyklomira Racing, 2:01:20) dvanáctý a Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 2:04:23) čtrnáctý.

Italové ,,podcenili“ páteční předzávodní poradu

Italští profesionálové ze stáje FORCE Wilier 7C se na Rusavu už několik let vždycky v srpnu těší. Na Kroměřížsku byli od středy 18. srpna.

,,Také letos jsme chtěli, aby někdo z nás závod vyhrál. Marek Konwa byl ale silný soupeř. Trochu jste však podcenili páteční předzávodní poradu, která se protáhla až do pozdního sobotního rána,“ uznal s úsměvem Massimo Debertolis, ,,kapitán“ FORCE Wilier 7C.

Jan Uruba jel na sedmé příčce od sjezdu z Klapinova

Ziskem sedmé příčky a časem těsně pod 2 hodiny potěšil sebe i své příznivce domácí Jan Uruba.

,,Formu jsem dolaďoval celý týden na kole v průsmycích v okolí Bormia a Stevia na dovolené v Itálii. Domů jsem se vrátil dva dny před závodem ve čtvrtek 19. srpna,“ rozpovídal se v cíli Uruba.

Ten, přestože měl obavy, že ho po návratu z italských Alp v okolí Rusavy nebudou poslouchat nohy, závod zvládl bravurně.

,,Všichni favorité od začátku jeli v ostrém tempu. Mě se jich dařilo 10 kilometrů udržet. Ve sjezdu z Klapinova se mi ale vzdálili a já jsem zůstal na sedmé příčce. Na ní jsem pak dojel až do cíle. A to i přesto, že mě chvílemi sužovaly křeče,“ prozradil reprezentant TÜV SÜD Rusava Bike Teamu, který byl ještě v sobotu odpoledne vyjíždět únavu na kole a večer si zašel s kamarády zhodnotit závod do jedné z rusavských hospod.

V závodu žen byla Milena Cesnaková suverénní

Závod žen vyhrála bikerka z Mnichovic u Prahy Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team), jež se v Hostýnských vrších blýskla skvělým časem 2:18:09. Druhá v pořadí Dagmar Sladkovská z Brna (Česká spořitelna Accolade) byla v cíli o 10 minut a 46 sekund pomalejší, bronz si pověsila na krk Natálie Sichálková ze Zlína (Bussines Logics, 2:45:31). Brňačka Ester Svobodová (2:48:11) dojela čtvrtá a Martina Doleželová z Lechotic (2:48:14) byla v cíli klasifikovaná na pátém místě.

Vítězka se na Rusavě představila šest měsíců po porodu syna

,,Prostředí v Hostýnských vrších dobře znám. Už jsem tu vyhrála holešovského OBR Drásala. Letos jsem si šest měsíců po porodu syna přijela zazávodit v Rusavské padesátce. V ní jsem samozřejmě také chtěla zvítězit,“ plánovala Milena Cesnaková.

Ta roli největší favoritky bez problémů potvrdila.

,,Na trati jsem se chtěla co nejdéle udržet nejlepších mužů. Tempo jsem přizpůsobovalo podle okolností. A protože mě nepotkala žádná krize, tak jsem se kromě zisku první příčky prezentovala dobrým výsledným časem,“ potěšil výkon 35letou bikerku ze středních Čech.

Ta po vyhlášení výsledků relaxovala v autě při cestě domů do Mnichovic. Poté se věnovala mateřským povinnostem a večer triumf na Rusavě oslavila dobrým pivem.

,,Tento týden už ale budu ladit formu na další závod. V sobotu 28. srpna se v Klatovech postavím na start 105 kilometrového

bikemaratonu Král Šumavy,“ má jasno Milena Cesnaková o svém dalším sportovním programu.

Bikerům přálo počasí

Na startu letošního ročníku Rusavské padesátky bylo kolem 25 stupňů. Bikery pak na trati doprovázelo ideální slunečné počasí. To vydrželo až do konce závodu.

Galerie vítězů jednotlivých kategorií v Rusavské padesátce 2021:

Muži do 29 let:

Enrico Loss (FORCE Wilier 7C) 1:50:48.

Muži do 39 let:

Marek Konwa (FORCE Team) 1:50:47.

Muži do 49 let:

Massimo Debertolis (Wilier 7C FORCE) 1:55:41.

Muži do 59 let:

Bronislav Vykopal (Okcyklo) 2:09:27.

Muži nad 60 let:

Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing Team) 2:24:23.

Ženy do 39 let:

Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team) 2:18:09.

Ženy nad 40 let:

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:28:54.

Junioři:

Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 2:00:46.

Juniorky:

Zuzana Bartošková (Česká spořitelna Accolade) 3:05:55.

Tandemy:

Roman Janoš, Tomáš Kotas (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 3:01:02.

Vítězové posledních ročníků Rusavské padesátky (2011 – 2021):

2011:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:55:58.

Kristina Obručová (Zubr Přerov) 2:34:44.

2012:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:48:43.

Tereza Huříková (Sabine Spic) 1:58:29.

2013:

Jiří Hradil (FORCE Cykloteam Zlín) 1:46:39.

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:04:54.

2014:

Ondřej Fojtík (X-Sports Cannondale) 1:46:25.

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:07:17.

2015:

Ondřej Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:45:54.

Barbora Průdková (Nutrend Specialized Racing) 2:04:23.

2016:

Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:40:37.

Jana Bednaříková (Amenity Extreme Sport Team) 2:14:39.

2017:

Johny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10.

Irena Berková (Amenity Extreme Sport) 2:08:34.

2018:

Gregory Brenes (Wilier 7C FORCE) 1:38:57.

Martina Tichovská (Forride.cz) 2:03:23.

2019:

Martino Tronconi (Wilier 7C FORCE) 1:44.42.

Natálie Sichálková (Business Logic s.r.o.) 2:25:56.

2020:

Marco Rebagliati (Wilier 7C FORCE) 1:43:44.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:18:53.

2021:

Marek Konwa (FORCE Team) 1:50:47.

Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team) 2:18:09.