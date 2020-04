Jedním z nich je ředitel sportovní haly v Hluku Karel Bojko, který je zároveň největší oporou třetiligových stolních tenistů Šarov. Ten bere některé záležitostí sportovně a s úsměvem.

Jak se díváte na součastnou situaci kolem koronaviru?

Fascinuje mě a zároveň děsí. Na jednu stranu je člověk odhodlaný rekreačně létat do vesmíru, hrdě si pohrává s umělou inteligencí, nebo s radostí míchá geny. Na druhou stranu nás na lopatky položil virus, se kterým si neumíme vůbec poradit. Přitom ho odborníci definují jako něco mezi nachlazením a chřipkou.

Jak jste jako ředitel sportovní haly v Hluku přijal opatření vlády o uzavření sportovišť?

S pokorou a přesvědčením, že se jedná o nejlepší řešení, jaké se může v dané situaci udělat.

Co se v součastné době ve sportovní hale v Hluku děje?

Uzavřená není jenom sportovní hala s ubytovací částí, ale i venkovní atletický stadion. Rovněž jsme ještě ani nezačali s přípravou tenisových kurtů. Přerušit svoje činnosti museli také všichni nájemci v hale. Restaurace, regenerační linka, kadeřnictví a kosmetika. Po 15 letech co v hale pracuji a kdy žila každý den sportem je v ní doslova mrtvo. Je to pro mě deprimující pocit. Jediné, co se tam děje je výměna osvětlení v šatnách. Na to jsme neměli za plného provozu čas.

Které sportovní, kulturní a jiné akce jste zatím zrušili, nebo přeložili?

Díky pandemii se u nás nekonal a neuskuteční se Vinařský ples, Mistrovství Moravy a Slezska mažoretek, celostátní dražba holubů, zahrádkářské trhy, koncert Hradišťana a Filharmonie Bohuslava Martinů, Akropolis Cup v aerobiku a republiková soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích. Na soustředění se k nám chystali stolní tenisté z Rakouska a atleti z Holešova. V plánu byly mládežnické turnaje ve florbalu a basketbalu. Měli u nás bydlet účastníci mezinárodního šachového turnaje, který se měl konat na přelomu dubna a května v nedalekém Vlčnově. Nestihly se dohrát soutěže hluckých florbalistů, stolních tenistů a basketbalistů. Toto byl plán do konce května. U některých akcí řešíme náhradní termíny, u některých už to bohužel nepůjde.

Kdy předpokládáte, že by se v ní mohlo zase začít sportovat?

Pečlivě sleduji vývoj situace a myslím si, že květen je ještě nereálný. Byl bych ale šťastný, kdybych se ve své prognóze mýlil a všechna vládní nařízení skončila dřív.

Které sportovní akce jsou naplánované na červen a červenec?

Pokud se sportoviště otevřou do června, tak by se u nás měl hrát velký mezinárodní fotbalový turnaj mládeže. V něm se počítá s účastí 500 mladých fotbalistů. V plánu je tradiční červnové sportovní odpoledne pro děti, které bychom rádi spojili s oslavou 100 let založení organizovaného sportu v Hluku. Prázdniny každý rok patří soustředěním. Takže se u nás vystřídají stolní tenisté z celého Česka, ale také ze Slovenska a Rakouska. Chystají se k nám i florbalisté Olomouce. Naplánovaný i fotbalový kemp s Michalem Kadlecem, florbalový turnaj mužů Slovácký pohár a mezinárodní turnaj mládeže ve stolním tenise.

Určitě už máte plán také na podzim. Na co se lidé můžou těšit?

Snad se rozehraje sezona halových sportů ve florbalu, basketbalu a stolním tenise. Sportovní akce samozřejmě budeme kombinovat s kulturou. Čeká nás všehochuť a to mě nesmírně baví. Líbí se mi, když je například jeden den v hale celostátní výstava holubů a druhý den v ní běhají florbalisté. A když po nich do haly nastoupí třeba lidé v kravatách, například v rámci celostátního semináře o pěstování řepky olejky. Podzim bude mixem všeho. Vévodit mu ovšem bude trojice koncertů, které se uskuteční tři dny po sobě. V pondělí 16. listopadu bude v Hluku hrát Argema společně s Tublatankou. Na státní svátek v úterý 17. listopadu bude u nás natáčet televize Šlágr Silvestrovskou show a ve středu 18. listopadu se v hlucké hale bude konat koncert skupiny 4TET.

Kromě toho, že jste ředitelem sportovní haly v Hluku, tak úspěšně hájíte barvy třetiligových stolních tenistů Šarov. Jak se momentálně udržujete v kondici?

Snažím se cvičit v garáži našeho rodinného domu. Nadšení mi ale vydrží asi tak 20 sekund. Proto stihnu zhruba jenom 6 dřepů a 3 kliky. Pak si raději otevřu jedno až dvě piva a věnuji se mentálním tréninkům. Ten je také důležitý. Sezona už se pravděpodobně dohrávat nebude a tak nemám motivaci udržovat se v kondici. Spíš chci zůstat v součastné nelehké době pozitivní a tak se snažím číst román Proces od Franze Kafky.

Takže jste úplně přerušil stolně tenisový trénink?

Netrénuji, protože není kde. Snažím se respektovat všechna vládní nařízení. Každé ráno v tichosti projedu vylidněným Hlukem k hale. Potom v kanceláři dělám papírovou práci, na kterou jsem neměl čas. Odpoledne se zase vylidněným Hlukem vracím domů, kde se s manželkou Lucií věnujeme naším dvěma školačkám. Dvanáctileté Karolíně a sedmileté Anetě. Děti z toho možná mají legraci, ale já se díky karanténě naučil poznávat shodný a neshodný přívlastek. Jsem schopný dvě minuty plynule mluvit o zániku Mykénské kultury a konečně mě není cizí ani osová souměrnost.

Jakým způsobem jste v kontaktu s ostatními spoluhráči ze Šarov?

V kontaktu jsem pouze s Luborem Křenem. O něho mám však trochu obavy. Ten si karanténu vyložil po svém a jako myslivec se úplně na 14 dnů uzavřel na jenom posedu v sousedních Bohuslavicích u Zlína, kde provádí odstřel divočáků. Se zbývajícími dvěma spoluhráči zatím v kontaktu nejsem. Ale předpokládám, že Petr Jahůdka se ještě víc ponořil do svých meditací, protože na ně má nyní víc času. A Zdeněk Dorňák, který byl už před součastnou pandemií v nějaké osobní karanténě maluje obrazy.

Jak tedy hodnotíte svoje účinkování v třetí lize 2019 – 2020?

Sezona se mi povedla. Od září, kdy soutěž začala, jsem vyhrál 47 dvouher v řadě. První singlový zápas jsem prohrál až 26. ledna. A to už jsem byl docela rád, že jsem ho prohrál, protože jsem na sobě cítil tlak a nervozitu. Pořád jsem čekal, kdy ta šňůra skončí. Před posledními dvěma koly, kdy by se soutěž ještě možná měla dohrávat, mám bilanci 63 výher a 3 porážek, což je úspěšnost 95 %. Také mě těší, že si v Šarovech dlouhodobě držím podobnou výkonnost. Od roku 2016 jsem ve 3. lize ve dvouhře zvítězil v 263 utkáních a jenom ve 12 duelech jsem se musel smířit s porážkou.

Při čem jste se v součastném náročném období nejvíc odreagoval a udržel si dobrou náladu?

Přivrtal jsem starší dceři Karolíně na stěnu poličku. Ve stěně sice zůstalo víc děr, než bylo potřeba, ale za dva dny jsem to zvládl bravurně.

Kdy předpokládáte, že by se zase mělo začít trénovat a hrát?

Podle mě letošní sezonu stolně tenisový svaz předčasně ukončí. Nová začne v září. Příprava ale nebude odlišná. Nemá cenu měnit dobře fungující tréninkový proces. Červenec bude klidový. Budu se připravovat individuálně. Od srpna mi pak ve velkých vedrech začne tvrdá dřina.

Na co se kolem stolního tenisu těšíte nejvíc?

Až zase uvidím celý tým pohromadě a všichni si společně zatrénujeme. Začít bychom měli nohejbalem. V něm jsme v Šarovech všichni na stejné výkonnostní úrovni. Funguje mezi námi skvělá chemie. Proto počítám s tím, že některé spoluhráče pak zase 14 dní neuvidím.

Kam plánujete dovolenou?

Pokud bude průjezdný Starý Hrozenkov, tak na Slovensko. Určitě bychom chtěli zajet do Vyhní u Banské Štiavnice. S rodinou tam jezdíme pravidelně každý rok. Máme to tam moc rádi.

Co ještě v létě plánujete?

Podobně jako posledních 10 let. Shodit 10 kilo.

Jakou máte představu o stolně tenisové sezoně 2020 – 2021?

Nechci to zakřiknout, ale pokud se nám podaří dotáhnout do konce jeden připravovaný přestup, tak příští rok pro nás bude povinností postoupit do 2. ligy. Já osobně budu rád, když budu zdravý a udržím si pětadevadesátiprocentní úspěšnost vyhraných singlových zápasů. Na další sezonu se moc těším. Celou ji chci odehrát v teniskách růžové barvy.