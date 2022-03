Raritou je, že rodák z Poličné na Valašsku Stejně rychle běžel i v letech 2019 a 2020.

„Sice jsem to v minulosti zaběhl asi třikrát, přesto je to můj druhý nejlepší výkon na této trati. Nechci říct, že je to překvapivé, protože jsem si na ten čas na začátku sezony věřil, ale po tom vývoji jsem maximálně spokojený,“ zářil Stromšík.

Konečně se mu podařilo spojit dobrý start a závěr trati, což byl až doteď jeho hlavní problém. „Když jsem trefil start, tak mi to nejelo v závěru, někdy to zase bylo obráceně, což bylo malinko frustrující,“ přiznává. „Teď jsem to spojil a potvrdil, že na mistrácích se dokáži vyhecovat a předvést to nejlepší, na co mám,“ prohlásil.

O jedinou setinu později se do cíle předklonil Jan Veleba, jemuž vyrovnaný osobní rekord 6.65 tentokrát stačil na stříbro. Bronz bral jeho svěřenec Dominik Záleský, který při svém letošním prvním závodě zaběhl 6.68.

„Nemyslel jsem si, že bych Veliho (Veleba – pozn. red.) porazil,“ přiznává. „V rozběhu jsem ale trošku zakopl, ale tím jsem nabyl sebevědomí, protože jsem i po takovém kiksu, který se mi stal naposledy někdy v dorostencích, dokázal zaběhnout takový čas,“ uvedl.

Sport? Jediná možnost, jak dát Rusům na zadek, říká legendární brankář

Stromšík je jediným medailovým zástupcem regionu na víkendovém halovém mistrovství České republiky v atletice.

Zlínská běžkyně Kateřina Hálová sice ovládla svůj rozběh, ale ve finále závodu na osm set metrů skončila časem 2:14.48 minuty až sedmá.

Stejnou příčku obsadila i uherskohradišťská koulařka Blanka Tomášková, která si připsala výkon 13.15 metru.

Zlíňan Martin Ponížil byl mezi koulaři desátý. Jeho oddílový kolega Tomáš Kozmík skončil v dálce jedenáctý.

Trojskokan Tomáš Holý, jenž rovněž nosí dres AK Zlín, byl výkonem 14.37 metru šestý, Tomáš Kozmík skončil třináctý.

Otrokovický Lukáš Budík dolétl do vzdálenosti 13.72 a patřila mu dvanáctá pozice, stejnou příčku v Ostravě brala i členka Jiskry Victoria Kuchmister. Holešovská tyčkařka Denisa Peričová skončila osmá.

Atletický halový šampionát, na kterém diváci vyjádřili sounáležitost s okupovanou Ukrajinou minutový potleskem, se o víkendu uskutečnil v Ostravě.