FOTOGALRIE/ Fryštácký Erik Cais ovládl 26. ročník Rallysprint Kopná. Talentovaný 21letý automobilový závodník ve voze Ford Fiesta R5 porazil o generaci staršího Tomáše Kostku (Škoda Fabia Rally2), jehož na 155,96 km dlouhé trati, která obsahovala 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové délce 69,76 km pokořil rozdílem necelých deseti vteřin. Bronz bral další regionální pilot Jakeš Miroslav ve Škoda Fabia R5.

Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

Jednadvacetiletý talent Erik Cais se vrátil na české tratě po téměř dvouměsíční odmlce zaviněné postcovidovým syndromem. V úvodu deštěm zkrápěnou Kopnou vyhrál stylem start a cíl. Neměl to však jednoduché, neboť jeho náskok se ztenčil po třetí rychlostní zkoušce na rozdíl pouhých 2,7 vteřiny, ale na další erzetě zatáhl a nenechal nikoho na pochybách o celkovém vítězi. „Krásně se to poslouchá, že jsme s Jindřiškou vyhráli. Měli jsme náskok, o který jsme přišli a museli jsme tvrdě bojovat. Bylo jasné, že se celý den pojede vysoké tempo. Povedly se mi poslední dvě rychlostky. Po prodělané nemoci je to pro mě ještě náročné zejména psychicky. Člověk neví, co má čekat a fyzicky jsem také ještě oslabený a není to zcela v pořádku. Bylo to vítězství po náročném boji a panuje v týmu spokojenost. Soustředíme se dále především na mistrovství Evropy,“ pověděl v cíli pro stránky pořadatele závodu vítězný Cais.