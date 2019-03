Sedmadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště bral na letošním národním šampionátu v Praze cenný bronz.

Člen týmu Viktoria Brno Sportprofit vytouženou medaili ale získal bez boje, protože legendární Jan Koukal zápas o třetí místo kvůli únavě skrečoval.

Jediný, kdo českého reprezentanta na národním šampionátu v Praze porazil, byl letošní mistr Daniel Mekbib.

„Šanci jsem měl. V semifinále jsem nehrál špatně. Zápas jsem klidně mohl vyhrát. Opravdu nechybělo mnoho. Bohužel ve hře jsem měl ještě rezervy, mohlo to být ještě lepší,“ ví Ondřej Uherka.

Na mistrovství republiky jste získal první medaili. Jak moc si bronzu považujete?

Je to největší úspěch na mistrovství České republiky, ale zda i kariéry, to nevím. Těžko se to srovnává. Na titul letos pomýšlelo pět hráčů včetně mě. Mekbib byl nasazená dvojka. Dlouhodobě podává nejlepší výkony nejen u nás, ale i na turnajích profesionální světové tour.

Mrzelo vás hodně, že v zápase o třetí místo proti vám nenastoupil Jan Koukal, nebo jste byl rád za medaili?

Pocity byly takové smíšené. Věděl jsem, že bude hodně unavený. Počítal jsem s tím, že ho poprvé v kariéře porazím a že dokážu že medaili si opravdu zasloužím. Jsem rád, že jsem bronz nakonec získal. Nebudu lhát. Radši jsem byl třetí bez boje než čtvrtý po boji. (úsměv)

Stihl jste medaili oslavit?

Nijak zvlášť. Hned večer jsem jel domů, protože ve čtvrtek jsem odlétal do Ruska na profesionální turnaj. Sezona je v plném proudu, moc času na oslavy není.

Co pro vás domácí šampionát vlastně znamená?

Je to jeden z vrcholů sezony. Důležitý turnaj, na kterém se mohu kvalifikovat do týmu pro mistrovství Evropy, které se koná v květnu.

Jak hodnotíte letošní akci?

Posledních pár let je to v podstatě stejné. Turnaj se koná vždy jednou za rok na jediném u nás celoskleněném kurtu v nákupním středisku Galerie Harfa. Atmosféra je vždycky vynikající a hodně speciální. Já si to pokaždé užívám. Nechybí profesionální moderátor, zápasy jsou vysílány živě.

Skleněný kurt uprostřed nákupního centra vám vyhovuje?

Bereme to hlavně jako vynikající propagaci našeho sportu. I když kvalita hry možná malinko utrpí, protože nejsme na prostředí úplně zvyklí. Míček je v nákupním středisku o něco hůř vidět, protože všude je spousta světla a sluníčka, takže reakce nejsou tak rychlé jako třeba jinde. Všichni to však hodnotí pozitivně i mediální ohlasy jsou velké.

Jak dlouho se vůbec věnujete squashi?

Já to hraji od deseti let, kdy jsem začínal plácat do míčku s taťkou doma v Uherském Hradišti. Od dvanácti let jsem začal objíždět mládežnické turnaje. Teď je mi sedmadvacet, takže squash dělám patnáct let.

Dělal jste v mládí i jiné sporty?

Mám rád veškerý sport. Tatínek je trenér atletiky. Závodně běhával, hrál stolní tenis, házenou, takže jsem byl od malička vedený k všestrannosti. Já jsem od pěti do jedenácti let hrát za Synot, do Uherského Hradiště chodil na sportovní školu a věnoval se fotbalu. Pak jsem ale přešel na squash a od té doby se mu věnuji naplno.

Čím vám učaroval?

Podle časopisu Forbes je to nejzdravější sport na světě. Tím se chlubíme. (úsměv) Squash je opravdu hodně náročná aktivita, při které se namáhá celé tělo. Člověk u něj musí přemýšlet. Vyblbne se, spálí nejvíce kalorií. Je to individuální sport, což někomu vyhovuje, jinému zase ne. Každopádně je to velká zábava a mně přijde, že tento sport má všechno. Abych byl úspěšný, musím být vytrvalý, rychlostně i silově velmi dobře vybavený. Technicky i takticky zdatný. Ve squashi rozhoduje spousta aspektů, není jako běh na čtyři sta metrů nebo maraton.

Je ve squashi velká konkurence?

Momentálně jsem česká trojka. Náš sport jde nahoru, je čím dál těžší se prosadit. Hráči jsou hodně vyrovnaní, pokaždé to je velký boj. Největší boom byl ale před deseti patnácti lety, kdy se začaly stavět kurty. Nyní nastal u veřejnosti mírný pokles. Po soutěžní stránce jde ale squash pořád nahoru. Náš sport se zviditelnil, je profesionálnější, existuje spousta juniorských programů.

Jakých úspěchů si nejvíce považujete?

V Česku jsem byl loni na mistrovství republiky družstev třetí. Docela si cením i devátého místa na mistrovství Evropy. S národním týmem jsme na mistrovství Evropy skončili šestí, což je historický úspěch. Ve španělské Valencii jsem na profesionálním turnaji skončil v semifinále, na Ukrajině jsem došel až do finále. Momentálně jsem 131. hráč světa. Toto umístění už jsem potřetí vyrovnal, ale nikdy ho nepřekonal. Chtěl bych se do konce sezony posunout alespoň na stodvacáté místo.

Co vás v letošním roce ještě čeká?

V dubnu budu hrát na profesionálních turnajích v Edinburghu a Dublinu. Na začátku května se v anglickém Birminghamu koná mistrovství Evropy týmů. S kluky pomýšlíme na návrat do elitní divize. Chceme se vrátit mezi osm nejlepších týmů Evropy. Nastoupí proti nám nejlepší hráči světa. Je velká šance si proti nim zahrát. Do prázdnin chci absolvovat ještě další dva profesionální turnaje. V kalendáři je toho spousta. Ještě nevím, které z nich si vyberu.

A co domácí scéna?

Hraji za Viktoria Brno Sportprofit, což je dlouhodobě druhý nejlepší tým v Česku. Na rozdíl od pražského Strahova ale za nás nehraje žádný cizinec. Česká dlouhodobá soutěž se hraje na pět turnajů, pak následuje play-off. O titul se bude hrát v květnu.