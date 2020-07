„S časem jsem spokojený. Na ty podmínky, které tady panovaly, to bylo dobré,“ vydechl v cíli na Masarykově náměstí nejlepší letošní závodník na nejdelší ze tří tras.

Triumf na Slováckém létě chutnal sladce. „Pocity jsou samozřejmě skvělé. Vyhrál jsem, takže jsem šťastný,“ usmíval se Sedláček.

Na vítězství se ale při svém prvním startu pořádně nadřel. „Dneska bylo hrozné vedro. Kluci ze startu nasadili nasadili velké tempo, takže bylo těžké se je první polovinu trati vůbec držet. To jsme bojovali,“ přiznává.

Vytrvalci se z centra Uherského Hradiště vydali městem k řece Moravě. Při břehu běželi až k jejímu soutoku s Olšavou. Přes most je trasa Kunovským lesem zavedla až k novoveským jezerům. Za golfovým hřištěm se napojili na cyklostezku směrem na Kunovice. Zpátky od řeky Olšavy se dostali až k mostu u kunovického Letu, odkud se vydali na Masarykovo náměstí.

„Postupem času se to roztrhalo. Asi do tří čtvrtin jsme běželi ve čtyřech. Další dva postupně odpadli, do cíle jsme to táhli s Filipem Bukovjanem,“ popisuje Sedláček.

Odpor soupeře zlomil až na posledním půl kilometru. Cílovou pásku přeťal s velkým náskokem. Ani mu nevadilo, že ho při finiši přibrzdili dvě ženy, která právě dokončovali svůj desetikilometrový závod.

„Já vždycky tvrdím, že každý závod je těžký. A je jedno, zda jde o pět či šedesát kilometrů, protože člověk se do toho pokaždé snaží dát maximum,“ říká. „Půlmaraton v tomto vedru i tempu byl pro mě hodně vyčerpávající,“ přidává.

Oslavy? S holkama na Iné kafe

Síly na oslavu ale ještě našel. „Jdeme s holkami na koncert skupiny Iné kafe,“ hlásil.

Holešovský sportovec začal s běháním až v roce 2018. Předtím jezdil závody ve sjezdu na horském kole. „Po osmi letech jsem s tím ale skončil a začali cvičit a lehce běhat, abych měl nějaký pohyb,“ líčí.

Trailový běh ho ale chytil za srdce a vrátil zpátky do přírody. „V lese jsem se zase našel,“ přiznává.

Třiatřicetiletý Sedláček týdně naběhá sedmdesát až sto kilometrů. Letos zvládl už 1900 kilometrů.

Tréninkově absolvoval kolem dvaceti maratonů. Dvakrát startoval v Praze ve Stromovce, pod tři hodiny se dostal až v Bratislavě.

Jinak se zúčastnil také vyhlášené Hostýnské osmy, kde absolvoval 64 kilometrů.