Prozávodil jsem dvě menší chalupy, říká s úsměvem Kalina. Jezdí od roku 1972

Je nejvýraznějším jezdcem Slovácka. Výčtem úspěchů a odjetých závodů mu moc soupeřů z regionu konkurovat nemůže. Staroměstský Karel Kalina se dávno zařadil mezi legendy motocyklového sportu. Letos je to přesně padesát let, co známý jezdec jako osmnáctiletý absolvoval v Břeclavi svůj první závod.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Legendární jezdec Karel Kalina závodí na motorce již padesát let. | Foto: se svolením Karla Kaliny

„Už je to hrozně dávno, ale pořád si na to vzpomínám. Pak jsem uspěl v Rohatci na Hodonínsku, kde mně nechtěli pustit ani na stupně vítězů. Svůj první zlatý věnec jsem si vyjel až v Moravanech u Kyjova, ale začátky byly úžasné,“ říká Kalina. Z eléva, který svoji závodní kariéru odstartoval v roce 1972, se postupně stal skvělý jezdec, šampion. Je trojnásobným vicemistrem republiky v Supermono, doma má dva tituly přeborníka České republiky v kategorii klasik. Asi dvacetkrát vystoupal na bednu při závodě 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích a téměř neporazitelný je v Dymokurech, odkud si přivezl šest zlatých věnců. „Na okruhu u Poděbrad se mi dařilo asi nejvíc, ale pro mě i pro ostatní jezdce vždy byly vrcholem Hořice, kde je přírodní trať a jeden z nejtechničtějších okruhů. Startoval jsem tam osmapadesátkrát a asi dvacetkrát skončil na bedně,“ líčí s úsměvem. Jenom jednou ale Kalinovi na východě Čech zahráli českou hymnu. To když na vypůjčeném stroji ovládl třídu Klasik 125. Nyní se staroměstský jezdec vrátil zpátky do třídy Klasik do 175 ccm a do 350 ccm, závodí rovněž ve třídě 250 GP. V minulosti závodil ve třídě Supermono, kde se stal dvakrát vicemistrem republiky. Kalina závodí hlavně na stroji Yamaha, který vlastní téměř třicet let. „Je to taková veteránka, stárne se mnou,“ směje se. Galuška pomohl Ostrohu k bronzu. Sezonu rozebere s týmem na lyžích v Nassfeldu Aby ale mohl absolvovat kompletní ročník, občas si vypůjčí mašinu od některého z kamarádů. Jedním z nich je Vítězslav Hatan. Letos jej čeká jubilejní padesátý ročník. „Sice jsem kvůli vojně měl delší pauzu, ale jsem rád, že jsem se tohoto jubilea dožil,“ přiznává. Pokud nezasáhne vyšší moc, nebude pandemie koronaviru či válka, usedne v neděli 15. května na motorku a představí se fanouškům v domácím prostředí ve Starém Městě, kde se koná tradiční Slovácký okruh. „Na sezonu a závodění se samozřejmě těším. Nic jiného než jezdit na motorce vlastně ani neumím a žádného jiného koníčka nemám,“ usmívá se Kalina. V květnu oslaví již osmašedesáté narozeniny. Přitom na startu se potká i s o čtyřicet let mladšími závodníky. „Klasik je jediná kategorie, kde se věk vůbec neřeší,“ tvrdí. „Nechci moc filozofovat, ale v můj prospěch hrají i zkušenosti. Třeba loňský poslední závod v Dymokurech jsem vyhrál o 0,7 sekundy. Za mnou dojel do cíle osmnáctiletý kluk, který z toho byl nešťastný. Ani jeho maminka nechápala, jak takový starý dědek jako já jsem ho mohl porazit,“ přidává. Sám Kalina se na další závodní ročník pečlivě chystá. Dvakrát nebo třikrát týdně chodí plavat. V zimě navštěvoval aquapark v sousedním Uherském Hradišti, od dubna do října se koupe v rybnících. „Vodu vyhledávám neustále. I v den závodu klidně jedu deset nebi patnáct kilometrů, abych si zaplaval. Potřebuji mít režim, abych to pak na motorce udýchal,“ vysvětluje. Řízení se věnuje i v zaměstnání. I když měl být dávno v důchodu, potřebuje peníze, a tak pořád pracuje jako řidič nákladního vozidla. V dnešní době je totiž nesmírně složité pokrýt sezonu. Sponzoři se těžko shánějí, navíc v Česku není motorismus až tolik oblíbený jako v jiných evropských zemí. „Za padesát let jsem už prozávodil dvě menší chalupy,“ má spočítáno. Peníze ale až tolik neřeší. „Do hrobu si je stejně nevezmu,“ ví dobře. Kalina se může spolehnout i na podporu rodiny. Manželka jeho celoživotního koníčka toleruje i synové si na tátovi závodní víkendy dávno zvykli. „Mockrát u moře jsme nebyli. Všechnu dovolenou jsem totiž vyčerpal právě na závody v zahraničí nebo na druhé straně republiky, kam jsme vyjížděli o den dříve a vraceli se až v pondělí nad ránem, takže jsem většinou zůstal doma,“ říká. Děti se ve stopách úspěšného otce nevydali, závodění je nikdy nebralo. Zatímco starší syn Zbyněk se věnuje muzice, mladší syn Lukáš tátovi třetím rokem pomáhá coby mechanik. „Za kariéru jsem pár kluků vystřídal, ale mají jiné zájmy. Každý chce navíc peníze, takže mi pomáhá při závodech syn, který za mnou z Prahy jezdí vlakem či autem,“ uvedl. Sám je rád, že se děti věnují něčemu jinému. „Mladší kluk k tomu měl i nápinky, ale nijak jsem ho v tom nepodporoval, protože motorismus je drahý sport a pokud nemáte bohatého tatínka, těžko se prosadíte,“ míní. „Já sám byl takový polosirotek a vždycky s obdivem vzhlížel na kluky, co měli bohaté tatínky, kteří jim koupili drahou a rychlou motorku. Já jsem se je pak snažil dohnal jezdecky,“ pokračuje. Sport? Jediná možnost, jak dát Rusům na zadek, říká legendární brankář Kalina vyrůstal bez tatínka, který zemřel, když mu byli pouhé čtyři roky. „S motorkami jsem se seznámil díky Mototechně. V Uherském Hradišti, kde jsem tehdy bydlel, byl centrální sklad pro celou Moravu, kam ze Strakonic posílali nové stroje. Na prodejně je vždycky vybalili, odzkoušeli. Já jsem tam jako kluk chodil pomáhat, dívat se. Byli tam pánové Miloš Plachý a Petr Křivák. Občas mi sice dali i po ústech, když jsem si motorku půjčil bez jejich svolení, ale s nimi mi tam bylo dobře,“ vzpomíná. Před maminkou však lásku k mašinám dlouho tajil. Až v sedmnácti letech si udělal řidičský průkaz na motorku a začal závodit. Neodradilo jej ani několik zranění, nepříjemných pádů. „Samozřejmě jsem měl polámané prsty, prasklé dva obratle, když jsem spadl třeba v Hořicích, ale na další závod už jsem sedl do sajdkáry a omotaný ledvinovým pásem to odjel, byť tomu nikdo nechtěl věřit,“ popisuje. V Brně v roce 2000 měl zase ovázané obě nohy a ruku po pádu z druhého místa. Dokud ale bude zdravý a mít peníze, bude dál jezdit. „Jiný sport už se stejně nenaučím a sedět u televize a čekat na truhlu se mi taky nechce. Smysl života vidím jinde,“ zakončuje povídání.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu