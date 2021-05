Osobně se s Jiřím Procházkou nikdy nesetkal, ani jeho nedělní druhý zápas v organizaci UFC, když v závěru druhého kola knockoutoval Dominicka Reyese z USA, nesledoval. Přesto zakladatel, předseda a hlavní trenér klubu Fighters centrum Spartakus Vsetín Martin Hon oceňuje famózní výkon českého reprezentanta.

Fighters centrum Spartakus Vsetín patří mezi tradiční kluby na Valašsku. | Foto: www.box-spartakus.cz

„Vnímám to jako velký úspěch všech bojových sportů v Česku. Opravdu není vůbec jednoduché se do organizace UFC a této celosvětové soutěže dostat. Procházka to však svým úsilím a tvrdou prací zvládl. Potvrdil, že je nejlepší český MMA bojovník současnosti, který může na prestižních a velkých akcích bojovat o tituly,“ prohlásil Hon.