O velké překvapení se postaral v průběhu sobotní první etapy 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín fryštrácký pilot Erik Cais. Dvaadvacetiletý jezdec a ambasador závodu se totiž po 9. rychlostní zkoušce vyhoupl do čela závodu s dvousekundovým náskokem na legendu a obhájce prvenství Jana Kopeckého.

Zajímavé výkony a výsledky byly k vidění v rámci 50. ročníku Barum Rally na průjezdech rychlotsní zkoušky Březová. | Foto: Deník/Jiří Hejtmánek

„Je to peklo, nebe nebo horská dráha? Sobotní den byl neuvěřitelný! Byla to nejlepší etapa, kterou jsem kdy jel!“ rozplýval se v cíli poslední sobotní zkoušky Cais, jenž byl rovněž nadšený fanoušky v okolí tratě. „Viděl jsme více ohňostrojů než během Nového roku, bylo to malé Monte Carlo. Díky všem neuvěřitelným fanouškům, nemám slov. Velké díky mému otci, doufám, že dnes bude na mě hrdý,“ zatlačil slzu talentovaný pilot Ford Fiesta R5 MkII.