„Byl jsem z nabídky hodně překvapený, jejich zájem mě potěšil. Moc lepších možností bych asi nenašel,“ přiznává brankář extraligového Zubří.

Elverum v letošní sezoně ovládl všech 16 zápasů domácí ligy a kráčí za dalším titulem. V Lize mistrů bojuje o postup ze základní skupiny.

„Ozvali se mi někdy kolem 10. ledna a za dva týdny bylo hotovo. Šlo to rychle,“ těší 21letého odchovance Zubří, který s norským týmem podepsal smlouvu na tři roky.

Jak se zrodil váš přestup?

Všechno se to řešilo přes mého manažera ze Švédska, se kterým spolupracuju od podzimu. Dal jim tip na mě a oni se pak podívali na některá videa ze zápasů, co jsem odchytal. Jejich trenérovi brankářů jsem se zalíbil. Zrovna jim odešel jeden gólman, tak hledali náhradu. Měl jsem s nimi potom videohovor, kde jsme se pobavili o tom, jak to tam chodí. Co čekají ode mě, co mám čekat od nich. Jejich nabídka se mi líbila, tak jsme se domluvili a nakonec to klaplo.

Kolik jste měl dalších nabídek na přestup?

Měl jsem už rozjednaný jeden odchod do druhé německé ligy, ale pak se ozval Elverum a to na poslední chvíli změnilo můj názor.

Co rozhodlo?

Jednak kvalita týmu, která je v Norsku určitě vyšší. Hrají jak norskou ligu, tak Ligu mistrů. A pak ještě tréninkové možnosti a zázemí. Mají tam jednoho z nejlepších trenérů brankářů, co znám. Mats Olsson. To hrálo taky velkou roli. Mělo by mi to pomoct posunout se dál. Hodně v Elverumu pracují s mladými hráči, nekupují drahé hotové házenkáře, ale vychovávají si své.

Kdy se v týmu máte hlásit?

Někdy v létě, přesné datum ještě nemám. Určitě tam pojedu i před tím, protože si musím zajistit bydlení a všechno okolo.

Jaká bude vaše pozice v týmu?

Určitě to nebude tak, že přijedu a budu chytat šedesát minut každý zápas. Budu muset bojovat, všechno se bude odvíjet od mých výkonů. Nic jistého nemám. Nyní tam chytá asi 25letý Nor, který už tam působí nějakou dobu. Díval jsem se na jejich zápasy, co odehráli v Lize mistrů a mám se na co těšit.

V norské lize budete pravděpodobně jediný Čech, odkud jste zjišťoval informace?

Je to pravda, že nevím o nikom, kdo by tam teď hrál. Jako trenér tam v minulosti působil Dušan Poloz, který pak trénoval i Zubří. Ptal jsem se ho, jaký je tam život a jak to tam chodí. I to mi v rozhodování pomohlo.

Co víte o norské lize?

Zatím nic moc (úsměv). Vzniká tam nový projekt v Kolstadu, kam budou přicházet hodně dobří hráči. Po příští sezoně tam má přijít Sander Sagosen, kterého znají v házenkářském prostředí snad všichni. Další zvučné jméno tam má přijít už po téhle sezoně. Budou mít tým na titul. Kvalita soutěže se díky tomu určitě zvýší.

Nemáte strach, že to bude ze Zubří do Ligy mistrů až moc velký skok?

Je otázka jestli se v Lize mistrů na hřišti vůbec ukážu. Určitě to bude velký skok, ale je to výzva a já mám výzvy rád. Ucítil jsem, že je třeba v kariéře udělat další krok. Měl jsem i podporu rodiny, která má z přestupu taky velkou radost.

Už pilujete norštinu?

Zatím jsem se jen díval, jak vypadá (úsměv). Je to jeden z nejtěžších jazyků. V týmu by ale neměl být problém domluvit se anglicky.

Před pár dny jste se vrátil z Eura, jak s odstupem hodnotíte vaše výsledky?

Myslím, že jsme podali dobré výkony. Všichni bojovali, Tomáš Mrkva chytal v bráně neskutečně. Chyběl nám jen jeden gól v posledním zápase se Švédskem, který by nás posunul dál. To nás samozřejmě všechny mrzí, ale myslím si, že se za tu předvedenou hru nemusíme stydět. Ohlasy veřejnosti byly taky kladné.

Nemrzí vás, že jste se do brány moc nedostal?

Já jsem rád za každou minutu, co jsem tam dostal. I to, být na lavičce, být součástí týmu, byla pro mě obrovská zkušenost, za kterou jsem moc rád. Řešil jsem svůj přestup i s Martinem Galiou a ten mi to taky doporučil. Že to bude dobrý krok v dalším mém rozvoji.

S čím byste se rád rozloučil v Zubří?

Tak nejkrásnější by byl titul (úsměv), to je asi nejkrásnější rozlučka pro každého hráče. Ale nebude to jednoduché (úsměv).

DAVID JANOŠEK