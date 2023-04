Možná o největší překvapení dosavadního průběhu prvního nominačního závodu v rychlostní kanoistice se v Račicích postarala deblkanoe Jiří Minařík - Jiří Zalubil. Odchovanec Ostrožské Nové Vsi společně s parťákem z Kojetína na nové olympijské pěti set metrové trati ujeli bratrům Martinovi a Petrovi Fuksovým a s přehledem zvítězili.

Deblkanoisté Jiří Minařík (vpravo) a Jiří Zalubil jsou juniorští mistři Evropy, cenný kov získali i na světovém šampionátu juniorů a do 23ti let. | Foto: se svolením Víta Pjajčíka

„Vítězství v domácí kvalifikaci je v olympijské nominační sezoně pro juniorské mistry Evropy a medailisty ze světového šampionátu juniorů a do 23ti let významným povzbuzením,“ říká trenér a předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík, který právě Zalubila v minulosti vedl.

Moravané si skalpu favoritů cenili. „Náš výkon byl dobrý, ale čekali jsme, že to bude napínavější,“ komentoval závod na svazovém webu Minařík.

„Mysleli jsme, že to bude o špičky a boj do posledních metrů. Když jsme projížděli dvoustovkou a podíval jsem se doprava a nikoho tam neviděl, tak jsem z toho byl překvapený, skoro až znepokojený,“ doplnil s úsměvem jeho parťák Zalubil.

Bratrskou dvojici Fuksů za sebou nakonec nechali o osm a půl vteřiny. „Ale jeden závod nic neřekne, je potřeba vyhrávat venku a dlouhodobě,“ ví dobře Minařík.

Kanoista Zalubil s Minaříkem v nominačním závodě porazili bratry Fuksovy

Martin a Petr Fuksovi v deblu závodili naposledy na olympijských hrách v Tokiu a do středečního závodu nastoupili v obměněné sestavě.

„Poprvé jsme jeli ve složení, kdy já jsem byl vepředu a Péťa vzadu. Zjistili jsme, že to asi úplně není ono, ale chybami se člověk učí. Jsem rád, že jsme si to zkusili. Teď se asi vrátíme do stejné pozice, jako jsme byli v Tokiu, která pro nás asi bude lepší, a budeme se snažit, abychom to zlepšili. Nedáváme hlavu dolů a věřím, že to bude zase dobré,“ bilancoval starší Martin.

V tomto složení navíc neměli ani příliš natrénováno. „Dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky. Fakt to byl dnes jenom takový test, chtěli jsme si to vyzkoušet,“ dodal. Třetí příčku obsadili Petr Tettinger a Šimon Janďourek.

K nečekanému skalpu přidal Jiří Zalubil z Mařatic pěkné čtvrté místo ve sprintu na dvě stě metrů. V Labe aréně v Račicích opět panovaly nevlídné podmínky.

Poslední den I. nominačního závodu dospělých v rychlostní kanoistice se vítězná deblkanoe z nové, 500 metrové olympijské distance Jiří Minařík - Jiří Zalubil na dosavadní olympijské trati - kilometru nakonec neobjevila.

"Jirka (Minařík) nechtěl pokoušet bolestivé rameno, aby to neodnesla následná příprava," objasnil odchovanec Ostrožské Nové Vsi Zalubil.