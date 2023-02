Už po 59 sekundách zajistil domácím vedení Baroň. Poté ale na zlínské palubovce úřadoval Hluk. Postupně Zálešák, Duda a Šimíček obrátili stav na 1:3. Ve 14. minutě Vodica vyrovnal na 3:3. Poté Hlučané v sedmatřicáté minutě ještě stačili Bobáčikem korigovat na 6:4. To však bylo ze strany celku z Uherskohradišťska všechno. Ve zbytku střetnutí střílel branky jenom Zlín.

,,Forma Hluku má vzrůstající tendenci. Na jeho hře jsou stále vidět zkušenosti z Národní ligy. Sobotní derby se hrálo v dobrém tempu a divákům se muselo líbit. My jsme podcenili začátek. S přibývajícími minutami jsme však přepnuli do vyšších otáček a vypracovali jsme si dostatečný gólový náskok. Ten jsme pak pohodlně udržovali až do konce zápasu,“ potěšila výhra jednoho z domácích trenérů Vladimíra Blažka staršího.

,,V novém roce se prezentujeme solidním herním projevem a také ve Zlíně jsme podali dobrý výkon. V sestavě s deseti florbalisty jsme s domácími drželi krok. Vzhledem k předvedené hře je však konečný výsledek pro nás krutý,“ tvrdí hrající kouč Hluku Pavel Rochovanský.

Dařilo se rovněž Vsetínu. Valaši vyhráli na ploše Paskova 7:6 v prodloužení. O jejich vítěznou trefu se postaral v 62. minutě Tomáš Březík.

Zklamané je mužstvo FBC Slovácko, které doma prohrálo s lídrem soutěže Třincem 3:9. O osudu tohoto utkání rozhodla první třetina. Po ní domácí prohrávali 0:4.

V neúplné tabulce je Zlín třetí, FBC Slovácko sedmé a Vsetín osmý.

VÝSLEDKY 19. KOLA DIVIZE:

ZLÍN LIONS – SPARTAK HLUK 10:4 (4:3, 2:1, 4:0)

Branky: Vodica 2, Vít 2, Baroň, Haša, Kresa, Jiříček, Vladimír Blažek ml., Malošík – Zálešák, Duda, Šimíček, Bobáčik.

Zlín: Steiger (Bartík) – Kresa, Kořének, Vojtěch Blažek, Horník, Vodica, Kahoun, Vít, Koňařík, Malošík, Vladimír Blažek ml., Hájek, Haša, Baroň, Javořík, Jiříček, Freml. Trenéři: Vladimír Blažek st., Vít Daniel, Miroslav Kořének. Fyzioterapeut: Jan Vondřejc.

Hluk: Padalík (Tichopádek) – Rochovanský, Vystrčil, Duda, Bartoš, Hubáček, Šimíček, Bobáčik, Kundrata, Zálešák. Hrající trenér: Pavel Rochovanský. Kustod: Denis Vystrčil.

PASKOV SAURIANS – FLORBAL VSETÍN 6:7 (4:2, 1:3, 1:1 – 0:1) v prodloužení

Branky Vsetína: Březík 3, Knebl 2, Zajíc, Žůrek.

Vsetín: Tománek (Chovanec) – Jiří Vaculík, Březík, Macek, Zajíc, Filip Vaculík, Žůrek, Sicha, Novosad, Malý, Seevald, Horák, Vrzal, Knebl. Trenér: David Anděl, Asistent trenéra: Michal Kvapil.

FBC SLOVÁCKO – FBC INTEVO TŘINEC 3:9 (0:4, 1:1, 2:4)

Branky Slovácka: Blizňák 2, Jakub Číž.

FBC Slovácko: Doležal, David Číž (Minh Hoang Nguyen) – Stašek, Ides, Chromek, Körber, Jakub Číž, Malíček, Zatloukal, Bistrý, Otépka, Hadaš, Řihák, Tvrdoň, Blizňák. Trenér: Jiří Provazník. Vedoucí mužstva: Jiří Chromek.