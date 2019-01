Region - O víkendu je ve Zlínském regionu možné navštívit a některých se i přímo zúčastnit několika sportovních podniků. Na Slovácku se bude hrát ženské stolnětenisová extraliga. Na Valašsku cyklisté zabojují o krále Holého vrchu. Připravené jsou také čtyři atletické závody. V Chřibech si dokonce největší odvážlivci můžou zaběhnout maraton.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Archív

Stolní tenistka Aneta Kučerová se v sobotu vrátí do Hluku

Hluk – Dva velmi silné soupeře hostí o víkendu extraligové stolní tenistky BOKA Hluk. Slovácký tým se v pátek od 18 hodin střetne s Moravským Krumlovem a v sobotu v 15 hodin změří síly s Břeclaví. ,,Obě družstva jsou v letošním ročníku elitní české soutěže aspiranty na zisk některé z medailí," uvědomuje si domácí trenérka Andrea Botková. Jihomoravanky totiž mají na soupiskách hráčky zvučných jmen. Za Moravský Krumlov nastoupí druhá stolní tenistka českého žebříčku a národní reprezentantka Dana Čechová a také Kristýna Mikulcová. Břeclav zase do Hluku přijede s domácí odchovankyní Anetou Kučerovou, dále pak s Karin Adámkovou a možná i s bývalou Maďarskou reprezentantkou Vivien Éll'o. ,,Ani v jednou duelu se necítíme předem poražené. Nicméně je nám jasné, že získat bod proti Moravskému Krumlovu i Břeclavi bude dost složité. Zejména, když hrát nebude naše jednička Nikitchanka. I bez ní však budeme bojovat a věřím, že si oba zápasy užijeme," přeje si Botková.

V Chřibech se v sobotu poběží 44. ročník maratonu

Kroměříž – Atleti z AK Asics Kroměříž v sobotu pořádají 44. ročník Chřibského maratonu. Vypsáno je pět kategorií mužů a jedna kategorie žen. ,,Závodu se mohou zúčastnit i amatéři. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a včasná prezentace na kroměřížském atletickém stadionu do deseti hodin a dvaceti minut," informoval ředitel závodu Ota Šedý. Start je naplánovaný na 10.30 minut. ,,Jedná se o jeden z nejnáročnějších maratonů v Česku. Zejména mezi dvanáctým a pětadvacátým kilometrem musí vytrvalci překonat třistametrové převýšení. Trať nejprve vede z atletického stadionu, kde se po absolvování 900 metrů na atletické dráze běží směrem k vlakové zastávce na Kotojedy. Dále kolem letiště do Trávnických zahrádek a po cyklostezce podél řeky Moravy do Kvasic. Tam začíná nejnáročnější kopcovitá část maratonu přes Novou Dědinu, hájenku Tabarky, Kostelany na Bunč. Po šestikilometrovém seběhu do Zdounek pokračuje maraton přes Šelešovice, Jarohněvice a Vážany, zpět do cíle na atletickém stadionu v Kroměříži," popsal 42,2 kilometrů dlouhý podnik Šedý. Ten v Chřibech očekává kolem osmdesátky maratonců. Vítězství v loňském roce vybojovali Daniel Orálek z Moravské Slávie Brno (2:42:48) a Hana Müllerová (AK Drnovice, 3:39:40). Traťové rekordy drží už ze sezony 1982 lovosický Václav Kameník, jenž před čtyřiadvaceti lety triumfoval časem 2:26:36. Mezi ženami je doposud nejrychlejší Michaela Mertová. Atletka ze Sokola Albrechtice zaběhla v roce 2010 čas 2:54:28.

V Kašavském krosu jsou připravené dvě tratě. Delší měří 15 kilometrů

Kašava – V sobotu se poběží 1. ročník Kašavského krosu. Hromadný start závodu je v 10 hodin před Obecním domem v Kašavě. Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší měří 15 kilometrů a má převýšení 700 metrů, kratší s převýšením 300 metrů je dlouhá 7 kilometrů. V obou podnicích mají muži i ženy možnost zazávodit si v několika věkových kategoriích. Prezentace v kašavském Obecním domě probíhá v pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 7 do 8.30 hodin. Startovné je 200 kč. ,,Trať patnáctikilometrového závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica, dále pak kolem vrcholu Třeskunov, Na Sýkorku, boční stezkou Chaloupkama k posezení u Míků, poté se vyběhne k posezení Nad přehradou a pokračuje na vrchol Sobolice. V závěru se běží po vrstevnici na Vinohrádek a seběhne se po Křížové cestě do cíle na kašavskou náves. 7 kilometrů dlouhý závod se poběží od Obecního domu k základní škole, na Vrzavé skály, na Kopnou, Fišerku, Křížovou cestu a do cíle na náves v Kašavě," představil nový krosový podnik na Zlínsku jeden z jeho organizátorů Tomáš Minařík.

Běh Veřovickým hřebenem startuje v Krhové

Valašsko – Klub horských běžců Radegast v sobotu zve na 3. ročník Běhu Veřovickým hřebenem. Start 17,3 kilometru dlouhého závodu, který má převýšení 890 metrů, je v 10 hodin ve Krhové na Valašskomeziříčsku u staré restaurace v části Jehličná. Cíl je v sedle Pindula u Valašské koliby. Trať vede po turistických pěšinách. Pořadatelé připravili dvě kategorie mužů do 40 let a nad 40 let. Ženy si zazávodí v jedné společné kategorii. Prezentace probíhá od 8.30 do 9.45 hodin. Startovné je 100 kč. Vyhlášení výsledků je na Valašské kolibě na Pinduli naplánované na 13 hodin. Loňský závod zároveň v traťových rekordech vyhráli reprezentanti Fortexu Moravský Beroun Ondřej Horák (1:22:09) a Marie Delingerová (1:40:51).

V sobotu se pojede závod horských kol O krále holého vrchu

Region – V sobotu se na Valašsku uskuteční 9. ročník závodu do vrchu horských kol O krále Holého vrchu. Podnik se koná na dvou tratích. Hromadný start prvního závodu bude v 11 hodin v Bylnici u statku. Trať dlouhá 8,4 kilometru má převýšení 540 metrů. Druhý podnik se pojede na základě bylnických výsledků v časových odstupech Gundersenovou metodou. Ten startuje ve 12.30 hodin od požární zbrojnice v Brumově. Brumovská trasa měří 6 kilometrů a má převýšení 504 metrů. Prezentace na fotbalovém stadionu v Brumově začíná v 9.30 hodin. Vypsána je kategorie pro muže a kategorie pro ženy. Úřadujícími králi Holeho vrchu jsou z roku 2015 zlínský biker Michal Krejčí a Silvie Zvonková z Valašských Klobouk.

Ve Zlíně se v neděli koná 69. ročník Běhu přes Valašské kotáry

Zlín – Atletický klub Zlín pořádá v neděli 69. ročník Běhu přes Valašské kotáry. Start jednoho z nejstarších závodů na Moravě, k jehož původnímu názvu byl doplněn přídomek Městský běh Zlínem, je naplánován na 9.30 hodin na náměstí Míru. Závod je zároveň Memoriálem Gustava Bělského i Memoriálem Ivana Hejtmánka a podporuje ho město Zlín i Zlínský kraj. ,,Od roku 2000 jsme původní místo na kopci Barabáš přesunuli kvůli zvýšení atraktivity do centra krajského města," vysvětluje jeden z pořadatelů oblíbeného podniku Bohumil Vrána.

Okruh dlouhý 1370 metrů povede od radnice cestami v přilehlém parku, atleti pak proběhnou pod tržištěm Pod kaštany a cíl je opět před radnicí. Hlavní mužská kategorie se startem ve 12.15 hodin ho absolvuje šetkrát, ženy od 11.20 hodin poběží dvě kola.

,,Historie závodu se začala psát už v roce 1948. Mezi vítězi jsou taková jména jako Bělský, Roudný Zháněl, Nebojsa, Podmolík a Bukovjan. V roce 1957 u nás dominoval dokonce Emil Zátopek. V posledním desetiletí brali prvenství Michal Nejedlý, Miroslav Vanko, Milan Kocourek, Jakub Bajza, Martin Kučera, Lukáš Kourek. Od roku 2012 u nás třikrát po sobě nenašel přemožitele Petr Vitner. Loni vyhrál Martin Kučera. Mezi ženami v minulosti devětkát dominovala Alena Stancová. V novodobé historii si k nám čtyřikrát pro prvenství přijela Polka Agnieszka Gortel. Dvakrát se z první příčka radovala i naše odchovankyně Kateřina Hálová," prozradil Vrána.

Sezona městských silničních i krosových běhů tradičně v říjnu vrcholí, nicméně letos se do Zlína znovu chystá kvalitní konkurence. ,,Mezi muži patří k největším favoritům zlínský odchovanec hájící barvy Univerzity Brno Jiří Petr a možná i Jakub Valachovič z AC Malacky. V ženách zabojují o prvenství domácí Kateřina Hálová a Hana Homolková z Nového Města na Moravě. Silná je také Veronika Siebeltová ze Slezanu Frýdek-Místek. Pozvali jsem také reprezentantku Lenku Masnou," typuje Bohumil Vrána, který do pátku 14. října přijímá na telefonu 728 34 55 51 přihlášky do závodu. V krajním případě je možné prezentovat se ještě v neděli vždy hodinu před startem jednotlivých kategotii.

Loni se zlínského městského závodu ve všech kategoriích zúčastnilo 233 běžců. První místo mezi muži vybojoval Martin Kučera z Univerzity Brno, který 8,2 kilometru dlouhý podnik zvládl v čase 26:46. Mezi ženami dosáhla Hana Homolková z TJ Nové Město na Moravě na 2,7 kilometrové trati času 10:21. Mužský traťový rekord drží z roku 2013 časem 25:39 Petr Vitner z Nového města na Moravě. V ženách je traťovou rekordmankou ze sezony 2007 Polka Agnieszka Gortel (9:26).

Časový harmonogram Běhu přes Valašské kotáry ve Zlíně: 9.30: atletická miniškolička – 400 metrů, 9.45: mladší přípravka: 400 metrů, 10.00: starší přípravka – 800 metrů, 10.15: mladší žáci – 1 okruh, 10.30: mladší žákyně – 1 okruh, 10.50: starší žáci – 2 okruhy, 11.10: starší žákyně – 1 okruh, 11.20: ženy, dorostenky, juniorky – 2 okruhy, 11.40: dorostenci, junioři – 3 okruhy, 12.15: hlavní závod muži, veteráni – 6 okruhů.

Lubomír Hotař