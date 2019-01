Region – Šest zajimavých sportovních událostí se o víkendu koná ve Zlínském kraji. Triatlonisté si zazávodí v Kroměříži a Kelči, bikeři si to v Huslenkách rozdají o Valašského MTB krále, k vidění budou také tenisové turnaje v Kroměříži a Zlíně a ve Fryštáku fotbalisté zabojují o pohár místního starosty.

Triatlon. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Triatlonisté z Kroměříže zvou na 5. ročník Kromplmena

Kroměříž – Klub RH Kroměříž v sobotu pořádá 5. ročník triatlonového závodu Kromplmen 2016. Ten startuje ve 13 hodin v oblasti Hrubého rybníku na Bagráku. Pořadatelé pro triatlety připravili následující trať: plavání 400 metrů, cyklistika 29 kilometrů a běh 6 kilometrů. Vypsáno je celkem pět kategorií, tři pro muže a dvě pro ženy. Plavat se bude v Hrubém rybníku. Cyklistika se pojede na novém okruhu přes Trávník, Kotojedy, Těsnovice, Vrbku, Lubnou, Drahlov, Vážany, zpět do Kroměříže. Závěrečný běh bude probíhat na obrátkové trati po asfaltové komunikaci směrem na Trávník. Prezentace končí ve 12.30 hodin. Startovné je 250 kč a v jeho ceně jsou těstoviny a nápoj. Očekává se účast kolem 150 triatletů. Vítězství mezi muži v loňském roce vybojoval David Jílek z Bike Sport Teamu Mohelnice, který závod vyhrál v čase 1:17:50. Mezi ženami dominovala časem 1:26:46 Jana Žaludková z týmu Cyklogat Malenovice.

Po čtyřleté pauze pořádají v Huslenkách závod o Valašského MTB krále

Huslenky – V sobotu se znovu po čtyřech letech koná závod horských kol Valašský MTB král. V jeho 11. ročníku pořadatelé připravili dvě tratě. Delší královská, která měří 46 kilometrů s celkovým převýšením 1512 metrů, se většinou pojede po hlavním Javornickém hřebenu a k tomu ještě po bikerových trailech ve Zděchově. Kratší 15 kilometrový závod s převýšením 311 metrů, bikeři pojedou v okolí Huslenek. V obou podnicích je vypsáno po osmi kategoriích pro muže i ženy. Na Valašsku mají připravené i závody pro děti. Poměřit síly můžou ti nejmenší na odrážedlech až po žáky a žákyně do 14 let. Start hlavního šestačtyřicetikilometrového závodu je na starém hřišti před obecním úřadem v Huslenkách ve 12 hodin. Kratší závod odstartuje ve 12.15 hodin a děti si zazávodí už od 11 hodin. Zatím posledním Valašským MTB králem je Ondřej Fojtík. Ten v roce 2012 v barvách týmu Toyota Dolák vybojoval v 60 kilometrů dlouhém podniku prvenství za čas 2:06:22.

V sobotu se bude hrát ve Zlíně poslední turnaj ATP Valašska

Zlín – V sobotu se bude hrát letošní závěrečný turnaj ve dvouhře ATP Valašska tenisových amatérů nad 20 let. Osmý podnik sezony bude probíhat na šesti antukových kurtech v areálu zlínského tenisového klubu na Vršavě. ,,Turnaj je vypsán jako Grand Slam. Proto se bude bodovat dvojnásobně," pozradil ředitel celé série Jan Nahodil. Ten také nabádá všechny zájemce, aby neotáleli s přihláškami. ,,Prezentovat se může maximálně dvaatřicet hráčů. A protože je o turnaj zájem, je nutné zajistit si účast ve Zlíně raději včas. V sázce jsou totiž ještě důležité body před závěrečným Turnajem mistrů," upozorňuje Jan Nahodil. První výměny a smeče budou v krajském městě k vidění od 9 hodin. Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 16. a 18. hodinou.

Pořadí ATP Valašska po 7 turnajích: 1. Radek Hořák (Brumov-Bylnice) 174 bodů, 2. Martin Marušák (Zlín) 152, 3. Jan Kostka (Valašské Klobouky) 146, 4. Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) 131, 5. Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 99.

Na Valašsku se koná premiérový ročník Kelečského terénního triatlonu

Kelč V sobotu se na valašskomeziříčsku koná 1. ročník Kelečského terénního triatlonu. Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší je složená z 800 metrů plavání, 23 kilometrů cyklistiky a 5,7 kilometru běhu. Kratší tvoří 300 metrů plavání, 23 kilometrů cyklistky a 3 kilometry běhu. V obou závodech je vypsáno po pěti kategoriích pro muže i ženy. Poměřit síly si můžou také štafety. ,,Plavat se bude v rybníku Chmelník. Cyklistika se pojede směrem na Kunovice, Komárovice, Kladeruby, Němetice, Zámrsky, Kelč, Rouské a Rouský rybník. Závěrečný běh se zpočátku poběží okolo rybníku Chmelník, poté po polní cestě na Lhotku, dále pak na Výletiště a zpět k rybníku Chmelník, kde je také cíl," představil trať nového závodu v terénním triatlonu na Valašsku jeden z pořadatelů Libor Macek. Jeho start je ve 12.30 u rybníka Chmelník poblíž Kelče. Prezentace pro dětské kategorie končí v 9 hodin. Děti si proto zazávodí už od 9.30 hodin. Seniorské kategorie ukončí prezentaci ve 12 hodin.

Tenisté v Kroměříži pořádají 19. ročník Kmotr Cupu

Kroměříž – Kvalitní tenisovou podívanou budou mít možnost vidět příznivci bílého sportu v sobotu v Kroměříři, kde se v na sedmi antukových kurtech v areálu klubu Bajda koná 19. ročník Kmotr Cupu ve čtyřhře mužů a žen. Některé duely se odehrají také na dvou kurtech u zimního stadionu. Zúčastnit se však mohou pouze neregistrovaní tenisté a hráči, kteří posledních deset let nebyli uvedeni na žabříčku Českého tenisového svazu. Vypsány jsou tři soutěže. Čtyřhra mužů, čtyřhra žen a čtyřhra seniorů nad 60 let. Na Hané se představí 32 párů mužů, 10 párů žen a 6 seniorských párů nad 60 let. Začátek turnaje, jehož letošními kmotry jsou Barbora Kadlicová a Radovan Křemeček, je v 8.15 hodin. Rozhodující semifinálové a finálové zápasy jsou na programu mezi 18. a 20. hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 20.30 hodin.

Ve Fryštáku budou fotbalisté bojovat o pohár starosty města

Fryšták – Fotbalový turnaj hráčů nad pětatřicet let O pohár starosty města se koná v sobotu ve Fryštáku. V podniku pořádaném klubem krajského přeboru FC Fryšták a městem Fryšták se kromě domácího celku představí ještě kolektivy Štípy, Hvozdné a tým z Břeclavsku SK Rakvice. Hraje se vyřazovacím systémem. Semifinálové duely jsou na programu ve 13 a 14.30 hodin. Utkání o. 3. místo má výkop v 16 hodin. Finále bude k vidění od 17.30 hodin. Sportovní den ve Fryštáku zpestří také ochutnávka zabijačkových specialit. ,,V netradičním termínu, kdy už jsou mistrovské soutěže v plném proudu se turnaj koná u příležitosti 660 výročí první písemné zmínky o Fryštáku," vysvětluje předseda fryštackého fotbalového klubu Vratislav Rudolf.

Lubomír Hotař