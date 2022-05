Na obrovském úspěchu školy se podíleli mladší žáci J. Vojáček, T. Šumulikoski, D. Otrusina, A. Kunovjánek, P. Mojžíšová, V. Sukupová, L. Žišková a K. Černochová, zlatou medaili si na krk pověsili také starší žáci M. Vojáček, D. Jamný, L. Železník, A. Michelfeit, V. Valentová, J. Vávrová, M. Čevelová a N. Sušilová.

Na druhém místě skončili žáci Základní školy U Stadionu v Chrudimi s časem 8:25,45, třetí příčku obsadila ZŠ Campanus z Prahy s časem.

Družstvo ZŠ Sportovní Uherské Hradiště složené z osmi děvčat a osmi chlapců ovládlo okresní i krajské kolo a právem odjelo do Holešova reprezentovat Zlínský kraj.

Na zdejším atletickém stadionu byly k vidění výborné vyrovnané výkony, ačkoliv nebyla nouze o krkolomné předávky a kolize.

Týmu ze Slovácka se však podobné věci vyhnuly. V závodě naopak předvedl, že má štafety nejlépe sehrané.

Kanoistu Zalubila dělilo na světovém poháru od medaile 24 setin sekundy

Děti nechaly na dráze všechny síly a neskutečně zlepšily své časy. Štafeta mladších žáků na osmkrát sto metrů skončila velmi těsně třetí, štafeta starších suverénně zvítězila a taktéž ve štafetách na osmkrát dvě stě metrů nenašli žáci a žákyně ze Sportovky přemožitele.

Mladé atlety ze čtrnácti nejlepších škol České republiky přijely do Holešova podpořit členky vítězné štafety na čtyřikrát čtyři sta metrů z mistrovství Evropy do 23 let v Tallinu Věra Holubářová a Lada Vondrová.

Štafetový pohár je soutěž určená žákům prvního stupně základních škol a je jedinou školní atletickou soutěží, která nebyla covidem přerušena. Její rozsah však musel být výrazně omezen. Loni se totiž konalo opět pouze republikové finále, které se uskutečnilo v Jindřichově Hradci.

Jedná se o soutěž, ve které se běhají smíšené osmičlenné štafety mladších a starších chlapců a dívek, úseky měří sto a dvě stě metrů.

Po štafetách mohli závodníci absolvovat doprovodný program Atletika pro děti s aktivní účastí patronek závodu, což bylo skvělé odreagování a zábava.

Dětem se nejvíce líbily doprovodné disciplíny, samotné závody a jejich atmosféra.

A dojmy dětí? Oceňovaly, že byly na závod nominovány a mohly zažít neopakovatelnou atmosféru, i když měly obavy, aby to nepokazily ostatním. Byly nervózní, ale věřily si. Moc chtěly ten krásný pohár přivézt domů, což se jim nakonec podařilo.