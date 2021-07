Populární sportovní akce byla znovu součástí sportovně kulturního festivalu Slovácké léto 2021.

„Účast je menší, než s jakou jsme počítali. Bohužel nám kvůli situaci s covidem odpadly slovenské týmy. Měly dojet čtyři, nakonec nepřijel žádný z nich. Ale jinak jsme spokojení. Vyšlo počasí, lidé se bavili,“ těší ředitele závodu a předsedu pořádajícího klubu SK Dračí Lodě Ostrožská Nová Ves Zbyňka Ondračku.

I když celkově v republice zájem o dračí lodě klesá, v Ostrožské Nové Vsi si stěžovat nemohou.

„U nás je to dobré. Chodí k nám i pár jiných posádek. Ale jinak už netáhnou tak, jako dřív. Možná se to znásobilo ještě tím covidem. My jsme však postavili tři malé desítky, aby bylo víc týmů. Taky máme dva mixy a dvě holkyna desítce. Děvčata jedou i na velké lodi spoelčně s Kadaní,“ hlásí Ondračka.

V Ostrožské Nové Vsi se závodilo na velkých i menších lodí od dvou set metrů do jednoho kilometru. Posádky byly podle pravidel České asociace dračích lodí rozděleny do kategorií open, ženy a mix. Na Slovácku se však utkaly i firemní posádky a korporace přátel.

Jednou z nich byly třeba Poletuchy. Partu spolupracovníků z kunovického Letu zdobila nejen nádherná světle modrá trika se speciálním potiskem, ale i velký zápal a nadšení.

„Jako firma jsme tady startovali už několikrát, ale poslední dva nebo tři roky jsme si dali pauzu. Bylo hodně složité poskládat tým, dát dohromady partu. My jsme se však letos hecli. Začali jsme ve čtyřech, v pěti lidech a nakonec nás je asi čtrnáct,“ těší jednoho z tahounů týmu Miroslava Kuželu.

Zaměstnanci známé kunovické firmy si sobotní závody náramně užili. „Všichni se zapojili. Někteří chystali jídlo, občerstvení, další zase zajišťovali stany, trička. Díky tomu vznikl perfektní tým. A právě o něm tyto závody jsou,“ míní Kužela. „Hlavní je, aby se lidi dali dohromady, vytvořili dobrý kolektiv, zasportovali si a užili si pěkný den,“ přidal.

Poletuchy před víkendovými závody společně absolvovali osm tréninků. „Scházeli jsme se pravidelně po práci, vždycky v pondělí a ve středu,“ informuje.

Podobně na tom byly i další firmy z regionu. O vítězství však na Kunovské tabuli zdaleka nešlo.