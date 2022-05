„Zápas jsem si velmi užil. Jsem rád, že jsme to období, co jsem tady byl, dokázali završit právě vítězstvím v první lize žen,“ prohlásil zkušený kouč.

I. házenkářská liga žen, 22. kolo -

SHK Kunovice – TJ Sokol Kobylisy II. 39:29 (18:12)

Nejvíce branek: Vašíčková 8, Fiurášková 7/1, Fleková 6/1, Hvozdovičová 4 – Pokorná a Janečková po 9, Bašková 3. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 5/6. Sedmimetrové hody: 5/5 - 8/8. Diváci: 105.

„Holky hrály výborně. Poslední tři kola sice nebyly úplně podle mých představ, ale to už bylo rozhodnuto a o nic moc nešlo. I proti Kobylisům byla hra na morál. Když ale bylo potřeba, tak holky zabraly a zvládly to,“ těší Slováka.

Kunovické házenkářky pod jeho vedením skončily v první lize žen dvakrát třetí, letos dokráčely až na vrchol.

Soutěž opanovaly s velkým náskok, s jedinou porážkou na kontě. „Byla to nejlepší sezona, co jsem byl tady,“ přitakává Slovák.

Stejně to vnímají i hráčky. „Neznám celou historii kunovické házení, ale podle mě jde o jeden z největších úspěchů posledních let,“ má jasno uzdravená spojka Lucie Fleková.

Triumf si vychutnávaly i další házenkářky. „Moc si to užívám. Jsem nadšená, je to velká věc. Po dlouhé době jsme s holkami něco vyhrály, obsadily první místo,“ zářila křídelnice Sabina Kutálková.

Softbalistky Kunovic v ženské extralize dál sbírají zkušenosti a porážky

Úsměvy nešetřila ani elitní prvoligová kanonýrka Sabina Fiurášková. Posila ze Zlína měla na úspěchu zásadní podíl. „Také pro mě to byla nejlepší sezona. S holky jsme si to užily. Nečekaly jsme, že první ligu vyhrajeme, ale podzim nám vyšel skvěle a už jsme to nepustily,“ uvedla.

Slovácký celek potvrdil roli favorita i v posledním duelu. Kobylisy o dlouhé cestě nijak nešetřil. Brzy vedl 8:0 a náskok v klidu hlídal celý první poločas.

I když trenér Slovák sestavu neustále točil, Kunovice si dál držely vedení, zápas kontrolovaly. Moravanky nakonec zdolaly Sokol rozdílem deseti branek 39:29 a mohly začít juchat.

„Pro mě to byl první zápas po dvou měsících, takže jsem ráda, že jsme to zvládly a sezonu završily vítězně. S holkami jsme si to užily. Kdoví, co bude příští rok,“ řekla Fleková.

Tým nejprve slavil na hale, z Bělinky se pak přesunul do Uherského Hradiště. V Kozlovně u hejtmana Šarovce si dal společný oběd, zábava pak pokračovala po celé odpoledne. „Myslím si, že se to protáhne a trošku se ožereme,“ přiznala s úsměvem.

Důvodů, proč se opít, měly sportovkyně více než dost. „Byla to velice dobrá sezona. Připsaly jsme si hodně výher. Některé zápasy nám sice tolik nevyšly, ale díky porážce jsme si uvědomily, že nejsme neporazitelné, ale to nás jenom posílilo,“ míní Kutálková.

Ve Starém Městě se konají motocyklové závody O cenu Milana Šobáně staršího

Témat k diskuzi bylo víc. Házenkářky Kunovic by měly ještě se Zlínem sehrát baráž o postup do mezinárodní MOL Ligy, taky ještě není jistý nový trenér.

„Ve Zlíně mě přemlouvali docela dlouho, měl jsem i jiné nabídky, a jelikož v Kunovicích za mnou nikdo nepřišel s návrhem, abych tady zůstal, vybral jsem jsem si první mužskou ligu,“ říká Slovák.

Na angažmá na Slovácku jenom tak nezapomene. „Život jde dál, rozcházíme se v dobrém. Lepší konec jsem si nemohl přát,“ ví dobře zkušený kouč.

Pokud opravdu dojde na baráž a Kunovice se utkají se Zlínem, Slovák bude rozhodně u toho. „Jelikož jsem stále smluvně vázaný v Kunovicích, baráž bych odkoučoval,“ přiznává. „Nyní čekáme na nějaké vyjádření svazu, mění se to každým dnem. Pokud se bude hrát, pokusíme se o co nejlepší výsledek. Nic nám nebrání v tom, abychom uspěli,“ míní Slovák.

Zatímco trenér po mimořádně úspěšné sezoně odchází, hlavní opory Fleková, Fiurášková či Kutálková pokračují na Bělince a zůstávají věrné kunovickým barvám.