„Schůze proběhla, ples proběhl. Je to ta sportovní část oslav. Děti měly ukázkový trénink s trenéry Radkem Lagou a Ondrou Turčinem. Muži mají turnaj ve čtyřhrách – přihlásilo se nám devět dvojic. Ženy mají večer turnaj ve dvouhrách, na ten se přihlásilo osm žen,“ prozradil předseda lhotského tenisu Pavel Turčin. Vítězem turnaj se stala dvojice Pavel Turčin - Viktor Malina. Turnaj žen vyhrála Lucie Pavlasová.

Pozvání do Starého Města přijal také starosta obce Roman Tuháček, který všechny sportovce pozdravil a mimo jiné řekl. „Ještě jednou vám gratuluji k 40. výročí založení klubu. Chtěl bych hlavně dětem popřát, ať vytrvají u tak krásného sportu, jako je tenis. Vidím, že vás to baví, je to úžasné. Máte ve Lhotě krásné zázemí, skvělé trenéry a výborného předsedu Pavla Turčina. Děkuji také starším členům za aktivitu a udržování tenisu.“

Tenisový klub na této sportovní akci předal všem svým členům trička s logem klubu.

Sportpark Rybníček ve Starém Městě byl třetí listopadovou sobotu svědkem další části oslav 40. výročí založení tenisu v Ostrožské Lhotě.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka