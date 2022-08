Extraliga žen -

Snails Kunovice – Joudrs Praha 0:7 a 3:15

„Na úvod jsme narazili na velmi těžkého soupeře. Brali jsme to spíše jako přípravu na podzimní část, protože s Joudrs jsme jenom těžko mohli uspět. Nedostali jsme vyloženě na zadek, ale soupeř prokázal svoji kvalitu, zvítězil zaslouženě. My jsme chtěli strávit co nejvíc času na pálce a vyzkoušet si nějaké věci v poli, což se nám celkem splnilo,“ uvedl kouč a předseda Snails.

Slováckému celku v sobotním dvojzápase citelně scházely čtyři důležité hráčky. Kromě nemocné nadhazovačky Bachanové neměl trenér Zedník k dispozici ani dovolenkující se Elišku Mlýnkovou a Rakušanky Bettsteinovou s Kaindlovou, obě si plnily povinnosti ve svém mateřském klubu.

Bez nich to hráčky Kunovic měly proti jednomu z hlavních aspirantů na mistrovský titul nesmírně složité.

Překvapit se pokusí alespoň v neděli, kdy na Mlatevni hostí ledenické Žraloky. Hraje se od desíti a dvanácti hodin.

Zdroj: Libor Kopl