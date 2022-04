„Začátek byl z naší strany super. Proti mistrovi České republiky jsme vedli 3:0, půlka zápasu byla velice vyrovnaná. Pak nás prostě přepálili. Byla jenom otázka času, jestli je na pálce udržíme na méně bodech, nebo ne, bohužel se rozjeli a závěr už jsme vystřídali. Chtěli jsme, aby se to trošku vybrzdilo,“ vysvětloval hrající vedoucí kunovického mužstva Ondřej Blaha.

Extraliga mužů v softbale

Výsledky: Snails Kunovice – Žraloci Ledenice 3:10 a 0:7

Proti Ledenicím se představily i obě posily. Kromě odchovance Michala Kolůcha, který se domů vrátil z Prahy, kde oblékal dres Tempa, byli fanoušci zvědaví hlavně na japonského nadhazovače Kazuki Ishizakiho.

Zahraniční akvizice při své soutěžní premiéře nezklamala. „Předvedl to, co jsme od něj očekávali. Věděli jsme, že to není bomber, co bude házet kolem 130 km/h. Zatím fajn,“ glosoval Blaha.

Proti ledenickým pálkařům to měl Ishizakiho složité. Vždyť Žraloci vybojovali za poslední tři roky dva tituly a od sezony 2016 skončili vždy na medailových příčkách.

Softbalisté Kunovic mají exotickou posilu! Snails posílil japonský nadhazovač

Pomáhají jim k tomu také nejmodernější trendy. Na zápasy se připravují pomoci analýz videa a počítačových programů.

„Tyto technologie využíváme hlavně u nadhozu. Chceme změřit, jakou má nadhazovač rychlost a podobně,“ popisuje Jiří Mareček, asistent trenéra Žraloků. Také pálkaři ovšem dostanou zpětnou vazbu. „Pomůže odstranit chyby. Na videu vidíme, co je špatně a můžeme si o tom s hráči promluvit a makat na nápravě.“

V loňské sezoně jihočeský tým předvedl 331 úspěšných odpalů a byl v této statistice nejlepší. V podobném trendu chtějí pokračovat. Zároveň se budou chtít opírat o nadhazovače Jonáše Hajného, který exceloval ve finálové sérii.

Nedělní zápasy Snails s Tunnellers Radotínem byly zrušeny, protože Pražané se jenom pár dní před startem soutěže odhlásili z extraligy, takže žádný tým letos do nižší soutěže sestupovat nebude.

„Je to dvousečné. Díky tomu jsme víc v klidu a sezonu můžeme postavit trochu jinak. Chceme, aby se ti nejmladší co nejvíc vyhráli, na druhé straně není samozřejmě nikdy dobré, když někdo odstoupí tři dny před začátkem soutěže, která je naplánovaná,“ říká Blaha.

„Obzvláště, když měli mít mexického reprezentačního nadhazovače, pro českou ligu to mohlo být zajímavé,“ míní.

Letošní ročník bude poznamenán také odletem několika českých reprezentantů do Ameriky. Do play-off, které začne po letních prázdninách, postoupí šest nejlepších celků.