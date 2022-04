Po dvou odkladech se nakonec premiérového závodu nové sezony nenechalo ujít 138 závodníků. „Klání na krajské úrovni se pravidelně účastní všichni milovníci motokrosu, ať jde o jezdce s licencí, tak o hobíky, začátečníky. Prohánějí se zde závodníci od pěti do sedmdesáti let,“ poznamenal Jindřich Hrabica, vítěz nejmladší kategorie veteránů.

„V jedné rozjížďce jsme si dokonce vyzkoušel i kategorii Open, kde jsem dojel šestý. Ale to už není pro mě, pěkná divočina pro mladé. Podmínky pro motokros ovšem zde byly ideální, trať krásná, rychlá, všichni jsme si to užili,“ potvrdil Hrabica, na přelomu tisíciletí český šampion ve třídě do 125 ccm.

„Z našeho Motokros Racing Teamu Jaromír Steiger vyhrál třídu Open, Adam Volf dojel třetí,“ těší kouče a šéfa zlínského týmu.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

Ani v dalších týdnech on ani jeho výběr zahálet nebude. „O víkendu náš čeká první závod slovenského šampionát ve Gbelech. Už se moc těšíme,“ dodal Jindřich Hrabica.

Výsledky z Prakšic:

Kategorii Hobby Mx1 s přehledem vyhrál Josef Obadal, na druhém místě se umístil Pavel Polok a třetí místo bral Michal Kovář.

Kategorii Hobby Mx2 rovněž s přehledem vyhrál Jaroslav Šatka, druhé místo obsadil Pavel Kučera a bronz Michal Vaculík.

Nejpočetnější skupinu závodníků tvořila kategorie Amatér, kde prvenství vybojoval slovenský jezdec Pavol Králík, druhé místo obsadil Ondřej Osička a třetí flek bral Pavel Vyskočil.

Hezkým zpestřením je nově vytvořená ženská kategorie, ve které předvedla bezchybnou jízdu polská závodnice Eva Biskupská a zaslouženě brala první místo. Druhá byla Ivana Palacká a třetí místo i přes pád v první rozjížďce vybojovala Lucie Davidová.

Dětské kategorie třídy 50 a 65 startovaly společně. První místo v kategorii 50 obsadil Marek Kupčík junior, druhé místo bral Maxim Pola a třetí místo obsadil Marek Schovajsa. V kategorii 65 všem klukům ukázala Amálie Anna Kameníková, druhý byl Kristián Pastorčák a třetí Tobias Kadleček. Juniorskou kategorii 85 vyhrál Jakub Krenek, druhé místo patřilo Zdeňkovi Buštíkovi a z třetího místa se mohl radovat Dan Žůrek.

Veteránská kategorie se letos nově hodnotí ve třech věkových třídách. Nejlepší z jezdců kategorie 40+ byl Jindřich Hrabica, druhý Radek Schovajsa a třetí Jan Havlíček. V Kategorii 50+ byl nelepší Radek Capka, druhé místo bral Petr Tvrdoň a třetí místo si odvážel Vlastimil Slabík. Kategorie 60+ soutěžilo celkem 6 závodníků. Nejlépe se dařilo Josefu Davidovi, který se postavil na nejvyšší stupínek s číslem 1, druhý byl domácí Leoš Bujáček a třetí Karel Videcký.

V kategorii Open byl nejrychlejší Jaromír Steiger, s druhým místem se nakonec musel spokojit Tomáš Švirák a třetí příčku bral Adam Volf.

Další závod Slováckého poháru se jede 21. 5. v Březolupech.