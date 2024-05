„S účastí jsme nadmíru spokojení, horší to bylo s počasím. Bylo horko a vysoká prašnost, takže jezdci to měli hodně složité, ale popasovali se s tím slušně. K vidění však nebylo moc soubojů, závody se obešly bez větších překvapení,“ hlásil hlavní organizátor Memoriálu Davida Bujáčka Pavel Brázdil.

Závod byl zařazen do letošního ročníku motokrosového Slováckého poháru, zájem jezdců o účast v tradičním podniku byl velký.

„Závodníků i diváků přibývá, hlásí se jich čím dál víc. Nejen z Moravy a ze Slovenska, občas k nám zavítají i Poláci. Motokros je na vzestupu, občas musíme jezdce i odmítat,“ tvrdí Brázdil.

Pořadatelé vyhlásili závody v kategoriích Hobby MX1, Hobby MX2, ženy, veterán 40+, Veterán 50+, Veterán 60+, Open, Amatér, Junior 85 ccm, Junior 65 ccm a Junior 50 ccm. Limit byl čtyřicet jezdců v každé rozjížďce.

Z vítězství se v silné konkurenci nakonec radovali Marek Kupčík, David Podešva, Radim Procházka, Jindřich Lang, Jiří Nohavica, Eliáš Kulišťák, Marek Kupčík, Natálie Chmelíková, Michal Janiš, Petr Tvrdoň a Roman Heinrich.

Další závod Slováckého poháru se koná až o letních prázdninách v Lačnově, kde se pojede 27. července.

Výsledky Memoriálu Davida Bujáčka 2024

do 50 ccm: 1. Marek Kupčík, 2. Petr Matyáš, 3. Matěj Hnilica

do 65 ccm: 1. David Podešva, 2. Milan Rubeš, 3. Lukáš Mráz

do 85 ccm: 1. Radim Procházka, 2. Vojta Vachata, 3. Timošek Hurban

Amatér: 1. Jindřich Lang, 2. Martin Šťastný, 3. Kamil Javor

Hobby MX 1: 1. Jiří Nohavica, 2. Ondřej Kráčalík, 3. Matej Kalvoda

Hobby MX 2: 1. Eliáš Kulišťák, 2. Filip Lutera, 3. Dan Žurek

Open: 1. Marek Kupčík, 2. Tomáš Švirák, 3. Radek Dalajka

ženy: 1. Natálie Chmelíková, 2. Valéria Škultétyová, 3. Ivana Palacká

veteráni 40+: 1. Michal Janiš, 2. Miroslav Šuška, 3. Milan Baroš

veteráni 50+: 1. Petr Tvrdoň, 2. Roman Lang, 3. Marcel Malovaný

veteráni 60+: 1. Roman Heinrich, 2. Josef David, 3. Klement Jurča