To nejlepší si nechal na konec. Dálkař Slovácké Slavie Uherské Hradiště Petr Meindlschmid se v úvodním kole první ligy mužů a žen na domácí půdě blýskl famózním výkonem. Posledním šestým pokusem si připsal 780 centimetrů a zajistil si účast na juniorském mistrovství světa, které se v říjnu koná v Limě.

Petr Meindlschmid splnil limit na MS juniorů | Video: Libor Kopl

„Jsem neskutečně rád, že se mi podařilo splnit limit takhle brzy. Už na to nemusím myslet, ale mohu se soustředit pouze na zlepšování svých výkonů,“ říká osmnáctiletý atlet.

Meindlschmid se na domácí akci od začátku cítil skvěle. Už při rozcvičce létal hodně daleko. Chvíli mu jenom trvalo, než se srovnal s nepříjemným větrem. „Bohužel hodně foukalo. Měl jsem s tím problémy,“ přiznává.

První dva pokusy mu nevyšly, když pokaždé přešlápl. Při třetím skoku ale pokořil sedmimetrovou hranici, zklidnil se a vylepšoval své výkony.

Čtvrtým pokusem si připsal 753 centimetrů, pak sice znovu přešlápl, ale nakonec se vyhecoval a pokořil limit na MS juniorů.

„Trošku mě mrzí, že tam nebylo o dva centimetry navíc, mohl jsem si vylepšit osobní rekord, ale i tak jsem nadmíru spokojený,“ přiznává s úsměvem.

Sudí z ligy ukazoval okresním rozhodčím, jak pracovat s píšťalkou a praporkem

Rodák z Uherského Brodu se tak na podzim podívá do Peru. V Limě se pokusí prohnat soupeře, zabojovat o medaili.

„Nějaká šance je vždycky, ale já mám vlastní cíl, a to dostat se do užšího finále a v něm podat co nejlepší výkon,“ prozrazuje.

Dálkař Petr Meindlschmid krátce po splnění limitu na MS juniorů

Zdroj: Libor Kopl

Před sebou má ale i další výzvy a cíle. Člen Slovácké Slavie Uherské Hradiště by se rád kvalifikoval i na evropský šampionát mužů do Řecka.

To by však musel skočit osm metrů nebo se posunout v žebříčku. „Pokusím se zabojovat,“ slibuje.

Dalším velkou akcí je mistrovství republiky. Na národním šampionátu se pokusí sesadit favorizovaného Radka Jušku.

Meindlschmid se však kromě skoku dalekém věnuje i běhání. V sobotu si střihl také sprint na dvě stě metrů a společně s Jakubem Kuntem, Filipem Hanáčkem a Šimonem Pekařem se představil ve štafetě na 4x100 metrů. Uherskohradišťská čtveřice se pokusila překonat oddílový rekord.

Hlavním sobotním úkolem však bylo získat co nejvíce bodů pro tým, který se chce udržet v první lize.

„Na každého z nás je větší tlak se umístit, podávat dobré výkony. Na druhé straně s tím problém nemám. Je to pro mě i motivace, abych se snažil, nezklamal lidi z klubu, z týmu. Závodilo se mi ale dobře,“ pronesl.

Zdroj: Libor Kopl

Rodák z Uherského Brodu, který studuje na uherskohradišťském gymnáziu, se v minulosti věnoval i fotbalu. Působil v mládeži Slovácka, hrál dorosteneckou ligu.

I když dlouho dokázal stíhat oba sporty, nakonec dal přednost atletice. V dálce má daleko větší šanci prorazit, uspět.

„Svého rozhodnutí skončit s fotbalem nelituji. Myslím, že mi to prospělo a díky tomu se zlepšuji,“ cítí. „Nyní mám více času se soustředit jenom na atletiku. I když oba sporty k sobě mají celkem blízko, pohyby byly jiné a šly spíše proti sobě,“ dodává.

Zatímco Meindlschmid v domácím prostředí zářil, Jakubu Kuntovi se v dálce naopak nedařilo. Syn domácího předsedy oddílu třikrát přešlápl a žádné body pro mančaft nezískal. Šimon Pekař skončil výkonem 703 centimetrů čtvrtý. Druhý byl Zlíňan Jiří Mičke a třetí příčku obsadil Pavel Halátek z Opavy.