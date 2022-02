Právě Jakub Dominik se na domácí půdě předvedl v parádní formě. Těsně před koncem pětihodinového maratónu už tušil, že tentokrát to vyjde na stupně vítězů.

„Myslím, že budu na bedně, mohlo by to být i první místo,“ hlásil těsně před sečtením výsledků.

Na druhém místě skončil známý vinař Dušan Soviš ze sousední Blatnice pod svatým Antonínkem, dárkový koš za třetí místo bral Jaroslav Čížek ze Starého Poddvorova.

Slovácká mariášová unie, turnaj Ostrožská Lhota 2022

1.místo: Jakub Dominik (Ostrožská Lhota), 2.místo: Dušan Soviš (Blatnice pod svatým Antonínkem), 3. místo: Jaroslav Čížek (Starý Poddvorov)

Jediný zahraniční účastník: Jan Struhár - Moravské Lieskové.

S pomocí pořadatelů vyhlašoval vítěze starosta obce Roman Tuháček, který vyzvedl organizátory mariášového klání.

„Poděkování patří hlavně organizátorům, Bohušovi a Kubovi Dominikovým, Vítu Lopatovi, který umožnil uspořádat akci v jeho pronajatých prostorách. Je to krásné, že se tak dokážete sejít a zahrát si pro mě celkem složitou hru,“ přiznal s úsměvem lhotský starosta.

Z domácích borců startoval ještě 34 letý Vít Lopata, který svoji pozici bral.

„Naprostá spokojenost, skončil jsem v lepší polovině startovního pole. Jsou i turnaje, na kterých držím statečně poslední příčku,“ okomentoval svoje umístění nejmladší účastník celé akce.

Jeden z hlavních pořadatelů Bohuš Dominik doplatil na organizační stress a skončil na posledním místě.

„Proč jsem skončil poslední? Nešla karta, nešlo nic, vůbec se nedařilo. Jsem hlavně rád, že se turnaj vydařil. Také bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a firmě Euronářadí, ti nám věnovali nejvíc cen. Také jsem rád, že si udělal čas náš starosta, který přišel na vyhlášení výsledků a předávání cen,“ řekl na závěr Bohuš Dominik.

Vítěz Jakub Dominik: Výhru jsem nečekal, jsem rád, že se to podařilo



Organizačně turnaj zajišťoval, sháněl ceny, oslovoval sponzory a na domácí půdě také vyhrál. To byl majstrštyk Jakuba Dominika. Vítěze deváté sérii turnajů Slovácké mariášové unie. „V celkovém žebříčku jsem kolem pátého místa. Jeden turnaj jsem nehrál z rodinných důvodů. Myslím, že jinak bych byl kolem třetího místa. Výhra doma v žebříčku určitě pomůže,“ pochvaloval si předpokládaný posun v mariášové lize vítěz lhotského zastavení.



Devátý turnaj letošní Mariášové ligy v Ostrožské Lhotě ovládl domácí Jakub Dominik.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka



Jaké byly vaše ambice před turnajem. Věřil jste si na bednu?

Doma je to vždycky složité. Oprati minulému turnaji ve Lhotě jsme se chtěli umístit na vyšších pozicích. Doufal jsem, že budu třeba do první pětky, nebo do sedmičky. Že z toho prvního místo, to jsem opravdu nečekal. Jsem rád, že se to podařilo.



Kdy jste cítil, že by to mohlo být na první místo?

Asi po čtvrtém kole, to jsem 18 bodů z 20 možných. Doufal jsem, že ještě něco uhraju. To se také podařilo, nikdo už lepší nebyl – vyšlo to.



Výhra na domácí půdě obzvlášť potěší, že?

Jistěže potěší. Jsem také rád, že se turnaj vydařil. Poděkování patří také sponzorům, každý z účastníků si odnesl nějakou cenu. Je pravda, že jsme čekali o maličko víc lidí, ale Mariášovou ligu hrají hlavně dříve narození. V době covidové pandemie mají obavy o svoje zdraví, to se dá pochopit



Byl to vaše první výhra?

To ne. Už bylo několik výher. V letošní sezoně jsem vyhrál ve Starém Poddvorově. Celkově si myslím, že mám kompletně za všechny turnaje na svém kontě, tak deset až patnáct výher.



Vy jste vyhrál a váš otec skončil na posledním místě. Čím si to vysvětlujete?

Ne pokaždé se ti turnaj podaří. Osobně jsem poslední nikdy neskončil, ale je to hra.