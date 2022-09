Výsledek mluví za vše.

I. házenkářská liga žen, předehrávka 2. kola -

SHK KUNOVICE – JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 44:17 (25:7)

Nejvíce branek: Fleková 9/2, Kutálková 8, Zálešáková 7, Vašíčková 5 – Svobodová 4/4., Kubalová 4. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Vyloučení: 2:6. Sedmimetrové hody: 3/3 – 5/4. Diváci: 51.

Kunovice v zápase vládly, soupeřky z Vysočiny ničily precizní obranou a rychlými kontry. Za fungující obranou skvěle chytala gólmanka Žáková, po jejích přesných pasech skórovala většina domácích hráček.

„Je pravda, že zápas jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Bylo to hlavně o tom, jak holky přistoupily k utkání. Na začátku míváme vždycky problémy, většinou nám trvá, než se rozehrajeme, pak to nějak doháníme, ale dneska nám to v obraně i v útoku fungovalo hned od začátku. Samozřejmě v naší hře byly i nějaké chyby, na kterých musíme zapracovat, ale jak my, tak i holky a diváci musíme být spokojený,“ prohlásil kunovický trenér Tomáš Wowra.

Jeho tým šel rychle do vedení, postupně navyšoval náskok. V 11. minutě favorit vedl už 9:3, o přestávce byl rozdíl mezi družstvy už osmnáctibrankový.

Kunovice nepolevily ani po změně stran. Rozjetá děvčata ze Slovácka se bavila házenou, soupeře ničila rychlými přechody, smrtícími trháky.

Excelovala nejen vynikající gólmanka Žáková, ale i Fleková, Kutálková, Zálešáková či Vašíčková.

Hostující tým větší odpor nekladl, pořádně se prosadil až v závěru, kdy bylo dávno rozhodnuto a soupeř měl na palubovce víceméně náhradnice a mladší holky.

Mohl Havlíčkův Brod klást větší odpor? „Těžko říct,“ krčí rameny Wawro. „Jsou to první kola, neznáme sílu soupeřů. Pro nás ale bude každý zápas těžký, protože po loňském vítězství v soutěži se na nás budou protivníci připravovat důkladně,“ tuší. „My se však budeme snažit to tahat tak, jak umíme a jak to v holkách je,“ přidává.

Házenkářky Kunovic se jednoznačnou výhrou naladily na pondělí pohárový duel s Porubou, který na Slovácku začíná v osmnáct hodin. „Na utkání se těšíme. Bude to pro nás zajímavá konfrontace týmů z MOL Ligy a první ligy,“ říká Wawro.

Rodák z Karviné má v sestavě i dvě hráčky z Ostravy. Barbory Hvozdovičová s Vašíčkovou tak budou mít o motivaci postaráno. „Předcházející zápasy se Zlínem byly víceméně zajímavé, vyhecované, vyrovnané, takže pokusíme se i na Porubu připravit tak, abychom předvedli co nejlepší výkon a nezklamali diváky, kteří jsou tady famózní,“ dodal kunovický kouč.